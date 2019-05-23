الأولى

حذر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من اننا نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة ووسط وتيرة تصعيد متسارعة، معربا سموه عن الأمل في أن يعود الهدوء الى المنطقة وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث من حولنا. وشدد سموه، في كلمة ألقاها لدى زيارته الليلة قبل الماضية الى مبنى وزارة الخارجية وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، شدد على أن هذه الظروف والتحديات التي نواجهها تضاعف من مسؤولية رجال وزارة الخارجية ومن ضرورة مواصلتهم لجهودهم الدبلوماسية لتحقيق المصالح العليا للوطن. (طالع ص 03-02)

واستذكر سمو الأمير في كلمته بالتقدير الدور البناء الذي قام به رجال وزارة الخارجية عبر ستة عقود ومساهمتهم في رفع اسم بلدهم الغالي عاليا وتبؤها مكانة مرموقة بين دول العالم عبر جهد دبلوماسي مميز نجحت من خلاله في ممارسة دور مؤثر في العديد من أحداث العالم وهو ما أثار تقدير واعجاب الأسرة الدولية.

وأضاف سموه: لقد كنتم في ممارستكم لهذا الدور تنطلقون من قواعد راسخة سعينا الى ارسائها منذ البداية لتمثل عقيدة آمنا بها وعملنا بهديها، ترتكز على الحرص على مد جسور السلام وارساء التعاون بين دول وشعوب العالم، لخلق مصالح مشتركة بعيدا عن التدخل في شؤون الآخرين، والحفاظ على حسن الجوار والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي كما عملنا من منطلق انساني بحت، على مد يد العون وتقديم المساعدات الانسانية لكل محتاج في مختلف بقاع الأرض بلا قيد أو شرط، ولعل ما يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمؤسسات الخيرية الكويتية خير مثال على هذا النهج، الذي نستمده دائما من مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف وارث لا ينضب لأجيال سابقة في فعل الخير من أهل الكويت.

واشار سمو الأمير الى أن عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن مضى عليها قرابة عام ونصف العام استطاعت من خلالها الدبلوماسية الكويتية أن تمارس دورا مميزا اتسم بالواقعية والتوازن حيال ما يطرح من قضايا للبحث في مجلس الأمن، ولقد استحق ذلك استحسان واعجاب العديد من دول العالم رغم حساسية وأهمية القضايا التي كانت محل بحث في مجلس الأمن، كما تمكنت الدبلوماسية الكويتية وبنجاح باهر أن تمثل المجموعة العربية والاسلامية خير تمثيل وأن تكون مدافعا عن قضايا أمتينا العربية والاسلامية.

وأكد سموه بأن كل ذلك ما كان ليتحقق لولا تلك الكوكبة من الدبلوماسيين والدبلوماسيات الذين كانوا يضعون الكويت ومصلحتها نصب أعينهم وعلى رأس أولوياتهم، كما أنهم مدعوون دائما لتوفير الرعاية والاهتمام لأبنائنا في الخارج، وحل مشكلاتهم والحفاظ على مصالحهم.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: ندرك أننا نعيش في منطقة ملتهبة ومشهد سياسي قاتم، ففي جانب منه يؤلمنا تدهور أوضاع أشقاء لنا وخلاف استمر طويلا عكر صفو سمائنا، وفي جانب آخر من ذلك المشهد نعيش تصعيدا لأوضاعنا ينبئ عن تداعيات خطيرة تستوجب منا التعامل بكل الحيطة والحذر والدفع بالجهود الهادفة إلى النأي بمنطقتنا عن التوتر والصدام.

واضاف: يعاهدكم أبناؤكم يا صاحب السمو أنهم سيواصلون المسيرة بهديٍ من توجيهاتكم السامية وسيضيفون المزيد من الإنجازات الدبلوماسية الكويتية التي استطاعوا من خلالها إضفاء المصداقية على دورنا في المحافل الدولية وعلى كل المستويات، ذلك الدور الذي استند إلى مبادئ وقواعد وجهتمونا إلى الالتزام بها دائما في علاقاتنا الدولية، وهي احترام سيادة الدول والحفاظ على حسن الجوار والتمسك بقواعد القانون الدولي والعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين وإعطاء الأولوية لدعم الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وقال الخالد: كما نعاهد سموكم أننا سوف نواصل إيلاء أبناء وطننا الغالي أهمية قصوى من الرعاية والاهتمام والمساعدة في حل ما يعترضهم من مشكلات والحفاظ على مصالحهم في الخارج.