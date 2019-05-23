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واشنطن- طهران- الوكالات: أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «يرغب في رؤية تغيير في سلوك إيران ولا يسعى للحرب» فيما ارسلت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» اشارات طمأنة لاعضاء الكونغرس بالتأكيد على أن إدارة ترامب لا تنوي الدخول في حرب مع إيران التي حذرت بدورها من «تداعيات مؤلمة» لأي تصعيد أميركي ضدها.

وبعد جلسة إحاطة مغلقة لنواب الكونغرس الأميركي حول التوترات المتصاعدة مع إيران قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان إن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى خوض حرب ضد إيران» موضحا ان تعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط كان يستهدف الردع. وأضاف شاناهان «نحن لا نهدف إلى خوض حرب.. لقد قمنا بردع هجمات من خلال إعادة تهيئة أصولناـ قمنا بردع هجمات ضد أميركيين». واضافة الى شاناهان قدم وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دنفورد إحاطة مغلقة لأعضاء الكونغرس حول التهديدات والتطورات الأخيرة المتعلقة بإيران. وفي حين حذر السيناتور بيرني ساندرز من خلق وضع «يسمح باندلاع حرب» فقد قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن كبار المسؤولين أبلغوا أعضاء مجلس الشيوخ بأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت عددا من ناقلات النفط وخط أنابيب تابعا لشركة «أرامكو» في السعودية، كانت بتعليمات من الحكومة الإيرانية.

في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية «ستكون هناك تداعيات مؤلمة بالنسبة للجميع إذا حصل تصعيد ضد إيران». وأضاف الوزير الإيراني «ليس من مصلحة إيران التصعيد. قلنا بوضوح شديد إننا لن نكون من يبدأ بالتصعيد لكننا سندافع عن أنفسنا». وتابع «ينبغي التزام حذر شديد، ونعتقد أن الولايات المتحدة تمارس لعبة خطيرة جدا».

من جهته، وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي الإدارة الأميركية بأنها مؤلفة من «سياسيين مبتدئين ذوي أفكار ساذجة» وقال إن الرئيس ترامب تراجع عن تهديداته لطهران بعد أن حذره مساعدون عسكريون من خوض حرب مع طهران.