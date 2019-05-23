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جدة- كونا: أكد مجلس الوزراء السعودي حرص المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال دعوة خادم الحرمين الشريفين لأشقائه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة نهاية مايو الجاري. وشدد المجلس الذي ترأس جلسته الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة في بيان صحافي على «أهمية القمتين الطارئتين للتشاور بين قادة دول مجلس التعاون والدول العربية وبحث تصرفات النظام الايراني ووكلائه والعمليات الارهابية والتخريبية وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية».

وقال وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة في البيان إن مجلس الوزراء السعودي اطلع على جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي ومختلف الجهود بشأنها. وجدد في هذا السياق تأكيد المملكة على السلام في المنطقة والتي لا تسعى إلى غيره وستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب مشيرا إلى أن يد السعودية ممتدة دائما للسلم وتسعى لتحقيقه وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني أن تعيش في أمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.

وطالب الشبانة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بـ«اتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني لإيقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع وأن يبتعد هو ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء لتجنيب المنطقة المخاطر وألا يدفعها إلى ما لا تحمد عقباه».