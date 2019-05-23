الأولى

تقدم 5 نواب بطلب لتخصيص ساعتين من جلسة 11 يونيو المقبل، للوقوف على استعدادات الاجهزة الامنية ممثلة فى وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطنى، ومدى جهوزيتها لمواجهة الظروف الخليجية والإقليمية المتوترة. واكدوا في الطلب ان الجلسة السرية السابقة لم تستعرض رؤى وخطط الأجهزة الأمنية والعسكرية والحرس الوطني والدفاع المدني بشأن حماية المواطنين والمقيمين. شارك في تقديم الطلب النواب صفاء الهاشم وشعيب المويزري، ومحمد الدلال، وعبدالله الرومي وعدنان عبدالصمد.

من جهته عبر النائب محمد الدلال عن شعوره بعدم جاهزية الحكومة لاي طارئ او تطورات أمنية في المنطقة، مبينا ان هذا احد اهم أسباب مشاركته في تقديم طلب تخصيص جزء من جلسة 11 يونيو للوقوف على مدى جاهزية الدفاع المدني والاجهزة الأمنية والدفاعية.

بدوره، أعلن النائب أسامة الشاهين عزمه توجيه رسالة برلمانية مؤداها تكليف لجان المجلس كلاً حسب اختصاصه بمتابعة استعدادات الحكومة تجاه التطورات والتوترات الإقليمية القائمة للتأكد من قيام الوزارات والهيئات العامة المختلفة بأدوارها تجاه الأوضاع الطارئة غير الاعتيادية.