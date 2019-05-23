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قالت وكيلة وزارة الشؤون بالانابة هناء الهاجري، ان الوزارة بصدد تشكيل لجنة لاعادة النظر في ضوابط جمع التبرعات من اجل سداد الديات كاشفة في هذا الصدد عن توقف الوزارة عن استقبال اي طلبات لتنظيم حملات سداد الدية لحين انتهاء اللجنة من وضع الضوابط الجديدة.

واوضحت في تصريح صحافي ان الشؤون تقدمت الى مجلس الوزراء ببعض المقترحات التي تهدف الى ضبط وتنظيم عملية الجمع، بعد ما شاب بعض الحالات من سلبيات.

واشارت الى ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشؤون وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية، الداخلية، العدل، ولأوقاف، ووحدة التحريات المالية، وبنك الكويت المركزي، والبلدية، لدراسة الإجراءات والضوابط اللازمة لتقنين جمع الاموال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.