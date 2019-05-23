الأولى

نفى البنك المركزي ما تردد عن قيامه بالطلب من البنوك المحلية الخاضعة لرقابته باغلاق الحسابات المصرفية التي يتم فتحها لأي فئة من العملاء سواء الأفراد أو الشركات، موضحاً أن وقف التعامل على أي حساب لأي من العملاء تتم لدى البنوك بناء على حالات فردية أو استثنائية واستناداً الى قرارات تصدر من الجهات القضائية.

وأوضح «المركزي»، في رد على سؤال برلماني حصلت «النهار» على نسخة منه، الى أن التعميم الصادر من البنك بخصوص فئة غير محددي الجنسية «البدون» لم يطلب من البنوك غلق الحسابات المفتوحة لديها للعملاء من المقيمين بصورة غير قانونية بشكل عام.

وأشار الى أنه من ضمن المتطلبات التي يتعين على البنوك الالتزام بها لدى فتح حسابات للعملاء وفقاً لنص المادة 5 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وما ورد بها من أحكام تتعلق بتدابير العناية الواجبة التي يتعين اتخاذها لدى فتح الحسابات والتعامل مع العملاء، الالتزام بالتعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومستقلة، كما تضمنت ذات المادة النص على أنه يجب تنفيذ هذه التدابير قبل وخلال فتح الحساب أو اقامة علاقة عمل مع العميل. وأيضاً النص على أنه يتعين الامتناع عن فتح الحساب أو البدء بعلاقة عمل اذا تعذر الالتزام بهذه الأحكام.

وأضاف «المركزي» في رده أن تعليماته الصادرة في 23 يوليو 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب جاءت اتساقاً مع أحكام مواد هذا القانون.