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فيما كشف رئيس جمعية الجراحين، رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر، الشيخ د. سلمان الصباح عن اجراء 200 عملية جراحية في المستشفى منذ يناير الماضي في جميع تخصصات الجراحة، اعلن ان معدلات السمنة في الكويت بلغت وفقاً لاحصائيات منظمة الصحة العالمية 38%.

وأوضح في تصريح للصحافيين أن الكويت من أعلى الدول التي تقوم باجراء عمليات جراحة السمنة مقارنة بعدد سكانها بواقع 3 آلاف عملية جراحية خلال عامين، مشيرا الى أن الاقبال على اجراء عمليات جراحة السمنة في المستشفيات الحكومية دليل الأمان والثقة في تلك المستشفيات. وشدد على أهمية توعية المواطنين بمخاطر السمنة، لافتا الى أن عدد عملياتها في ازدياد، والى أن الكويت بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة تعتبر من الدول المتقدمة في مجال جراحة السمنة.