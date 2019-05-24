الجمعة 24 مايو 2019 ,19 رمضان 1440
رقم العدد:
3690
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
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منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مصابيح
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
نهار الكنانة
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
الناس
مال وأعمال
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