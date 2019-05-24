مصابيح

«مدينة الحرير» التي تعتبر أضخم مشروع واجهة بحرية في العالم، تعمل على وضع البلاد في واجهة البلدان الاقتصادية والاستثمارية والسياحية.

ويعتبر مشروع مدينة الحرير، المشروع الإعماري الأكبر في الخليج، بكلفة تتراوح بين 250 إلى 270 مليار دولار، وسيستمر الإعمار فيها 15 عاماً.

وستكون مدينة الحرير متكاملة يقطنها أكثر من 700 ألف شخص، ومصممة بأكثر وسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة،ستكون أعجوبة ومَعلماً، ليس على مستوى الكويت أو الخليج.

المدينة تقام في الصبية (شمالي البلاد) على مساحة 250 كيلومتراً مربعاً، بإجمالي استثمارات تصل إلى 25 مليار دينار على مدى 25 سنة، على أن تنجز المرحلة الأولى خلال 7 سنوات ونصف السنة.

وتشمل مشاريع المدينة بناء ميناء بحري جديد في جزيرة بوبيان، ليصبح ميناء بحرياً ضخماً جديداً، لخدمة مصالح الكويت والعراق وإيران، فضلاً عن كونه أقرب موانئ المياه المالحة لمنطقة آسيا الوسطى، كذلك إنشاء مطار جديد يصبح جزءاً من شبكة عالمية لتقديم الخدمات المتكاملة في مجالات الشحن ونقل الركاب، وأيضاً بناء جسر جديد يوفر اتصالاً مرورياً سريعاً للسيارات إلى الشاطئ الشمالي من الخليج.

وتتألف من أربعة مراكز رئيسة:

مدينة المال: ستكون هذه المدينة مركزاً لرجال الأعمال والتجارة العالمية والتمويل والتبادل التجاري على طريق ساحلي جديد، ومع قربها الشديد من المطار ووقوعها على نهاية الخليج العربي، فإنه سيكون من أهم سماتها سهولة الاتصال ببقية دول العالم.

مدينة التسلية والترفيه : تقع هذه المدينة على المياه والشواطئ الغنية لمصبات نهري دجلة والفرات، وستصطف الفنادق والمنتجعات والقرى الترفيهية والاستراحات لقضاء العطلات على طول الواجهة النهرية للمدينة. تضم أكثر من ذلك، حيث سيكون هناك مجمع ضخم جديد للألعاب الرياضية.

المدينة الثقافية: ستضم حياً ثقافياً ينقسم إلى ثلاث ضواحي: الضاحية الأكاديمية والضاحية السياسية والضاحية الدبلوماسية، وتشمل أيضاً مراكز للدراسات المتعلقة بالآثار القديمة والفنون والمتاحف.

