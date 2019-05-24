مصابيح

وضعت شركة المرطبات العربية (ABC) التي تعتبر إحدى الشركات الكويتية الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع منتجات العصائر والألبان وتعبئة المياه الصحية في الكويت ودول الخليج، في مقدمة اولوياتها مبادراتها الدائمة في أنشطة المسؤولية الاجتماعية ودعمها للمشاريع الصغيرة بدعم وتشجيع أي جهود هادفة إلى الرقي بمكانة الكويت، وفي مقدمتها المعارض الداعمة للشباب الكويتي.

يأتي هذا الدور المجتمعي لشركة المرطبات العربية (ABC) إيماناً منها بأهمية الدور الذي يقع على عاتقها تجاه المجتمع حيث تواصل (ABC) منذ سنوات طويلة جهودها الرامية إلى دعم كافة الفعاليات وبرامج فاعلة للمسؤولية الاجتماعية، التي تترك أثراً واضحاً ومستداماً في المجتمع. وتضطلع(ABC) بدور مؤسسي بارز في دولة الكويت، والذي تعمل من خلاله على تكريس إمكاناتها في دعم الأنشطة التربوية والصحية والثقافية والترفيهية والبيئية في الكويت، وهذا ينبع من إيمان (ABC) العميق بأهمية هذا الدور الذي الاجتماعي في دعم مسيرة التطور والنمو في دولة الكويت.

ومن ابرز مبادرات الشركة الاجتماعية مواصلة حملتها التنويرية التعريفية بمخاطر القاء قمامة العبوات البلاستيكية في مياه الخليج العربي لمنع تلويث البيئة البحرية وتتسبب في قتل الكائنات البحرية وإيذائها وتلويث البيئة البحرية مستنزفة بذلك رصيدنا القومي من هذه الثروة حيث يمكن اعادة تدوير العبوات مرة اخري .

وقام فريق العلاقات العامة في (ABC) بتنظيم العديد من الزيارات في اطار مسؤوليته الاجتماعية والمساهمة في رسم البسمة على وجوه المرضى والنزلاء تضمنت زيارة المستشفيات، وزيارة دور الرعاية للمسنين ولذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع الهدايا لهم.

واصلت (ABC) دعمها للشباب الكويتي من خلال تشجيع مشاريعهم الخاصة في مختلف المجالات من خلال التعاون معهم ومشاركتهم في المعارض التي تهتم بهم ومن ابرزها معرض اليخوت 2019 في المارينا التي كانت تعد فرصة متميزة لزائري المعرض للتعرف على منتجات«ABC»، خاصة المعرض يشكل عنصراً أساسياً في إضافة الكويت إلى خارطة الدول المنظمة للمعارض البحرية الدولية، كما أنه يلقي الضوء على تراث الكويت.

كما قامت الشركة باستضافة الشباب في مقر الشركة بهدف تشجيع الشباب الكويتي على الابتكار والإبداع والتعرف على اهمية الصناعة في النهوض بالدخل الوطني.

وتتبنى(ABC) استراتيجية متكاملة للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية موضحا ان استراتيجية شركته ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي بناء القدرات البشرية ومواءمة بيئة الاعمال في الكويت مع أفضل معايير الحوكمة واخيرا تفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال.

