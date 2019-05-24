مصابيح

كرست شركة الأرجان العالمية العقارية نفسها لتصبح جهة لها دور اجتماعي وتهتم بالمجتمع والبيئة بشكل عام حيث ادركت الشركة من خلال تفعيل استراتيجية طويلة المدى وليست مجرد أنشطة بسيطة، مثل المشاركة في تنظيف الشواطئ أو التعهد بإعادة التدوير.

وتعتمد المسؤولية الاجتماعية لـ «الارجان» على المساهمة في رفاه المجتمع والتنمية الاقتصادية وليست قائمة على المكسب فقط وذلك غبر الالتزام الطويل الاجل لتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذ الأنشطة الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات التي تؤمن بهذه الرؤية الاجتماعية.

وتفخر «الأرجان» بكون مقرها الرئيس الجديد «مجمع الأرجان للأعمال» في المنطقة التجارية الحرة بالشويخ، هو المبنى الأول من نوعه على مستوى الكويت الذي ينال التصنيف البلاتيني لشهادة القيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي «LEED» من قبل المجلس الأميركي للمباني الصديقة للبيئة وهذا الأمر يشكل إنجازاً غير مسبوق يضاف إلى سجل «الأرجان» الحافل بالتميز في مجال التطوير العقاري، ويؤكد عمق التزامها بالعمل على توفير مستقبل مزدهر وصحي ومستدام في كل مناطق تواجدها، من خلال ابتكار مبانٍ خضراء صديقة للبيئة، تتميز بخفض التكاليف وتقليل استهلاك الطاقة.

وتلتزم «الأرجان « بتطوير مشاريع مستدامة باستخدام أعلى المعايير العالمية المتبعة في مجال التصميمات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة في تنفيذ استراتيجيات وإيجاد حلول عملية وقياسية، داعمة لمبدأ التطوير المستدام في الكويت، من ناحية كفاءة مشاريع التي يتم تصميمها وإنشاؤها وصيانتها وتشغيلها لتميز وتحسين الأداء البيئي والصحة البشرية .

وتقدم «الأرجان» رعايتها للعديد من الفعاليات الاجتماعية مثل مؤتمر الكويت للمسؤولية الاجتماعية، والذي يتيح الفرصة للشركات لتبادل الأفكار والأساليب التي تسهم في تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات في الكويت، وكذلك نشر الوعي وفتح قنوات التواصل.

وشاركت «الأرجان» مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لزراعة 10.000 شجرة من أشجار الأرجان في الكويت ولقّبت بشجرة الأمل لأنها تعتبر مصدر مهما من مصادر الدخل للسكان الكائنين حولها.

وتهدف شركة الأرجان إلى تشجيع ودعم الشباب في الكويت إذ يعد هذا جزءا مهما من برنامج الشركة تجاه المسؤولية الاجتماعية. وقد تعاونت الشركة مع منظمة لوياك في مشاريع أخرى مثل اليوم المفتوح لملتقى إبداع الشباب الذي عمل على دعم مركز لوذان للفنون المسرحية، وقد قامت الشركة بتوظيف المتدربين على مدى السنوات الأربع الماضية.

