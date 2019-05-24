مصابيح

بذكاء شديد، يتعامل الفنان حمد العماني مع شخصيته عادل في مسلسل أمنيات بعيدة للكاتبة منى الشمري والمخرج محمد القفاص وامام النجمة هدى حسين، حتى وهو يعلم حجم ومساحة الدور فان العماني اقتنص هذه الشخصية ليقدم من خلالها مجموعة من الحلول الاضافية في تجربته رغم اقتباسها شكلاً ومضمونا من تجارب سينمائية عالمية، بالذات النجم الاميركي وستين هوفمان في رجل المطر حيث التشابه في الاداء، ولسنا ضد ذلك لاننا امام تجارب تستحق الاقتباس والتقديم، خصوصا ونحن نرصد ذلك الالتزام العالي من قبل العماني بالشخصية واعاقتها الحركية واللفظية، والتي رغم بساطتها شكلت مجموعة من الحلول اللافتة والذكية لرصيد الشخصية، خصوصا ونحن هذا العام امام مجموعة من الشخصيات التي تتحرك في ذات الاتجاه ومنها شخصية عبدالرحمن العقل في مسلسل الديرفة.

شخصية عادل هي جزء من نص مجدول بالغموض وهذا ما يجعلنا امام حالة عالية من الغموض تجمع جميع الشخصيات حتى ما هو مكشوف منها ونوعية العلاقات التي تجمع بين عادل ولكل من يحيط به اعتمادا على نص شديد الذكاء تشتغل على معاول امنية واحدة لا تكفي وشخصية واحدة لا تكفي.

في خط متوازن تأتي اطلالة الفنان حمد العماني في مسلسل غرس الود والتي تظل تتحرك في اطار ما هو تقليدي رغم جهود المخرج خلف العنزي للنهوض بالتجربة شكلاً ومضمونا.

ونتجاوز ما هو تقليدي في حضور العماني الى ما هو اعمق وما هو ابعد حيث شخصية عادل التي تجد نفسها امام اتون من الشخصيات التي تغلي وتصارع وتعلن وتختفي وتضمر شخصية قيدتها الظروف قبل ان تقيدها الحياة والطبيعة.

لذا تأتي حلول الفنان حمد العماني قريبة جدا من ظروف ومعطيات الشخصية وطبيعة الصراع المحتدم الذي تعيشه جميع الشخصيات بالذات الشخوص المحورية التي تمثلها الفنانة هدى حسين.

رغم ايجابية الحضور الذي يمثله الفنان حمد العماني عبر شخصيته عادل الا اننا نظل نطمع في اشتغال اضافي على الشخصية اشتغال احترافي على تاريخ الشخصية واسلوب النطق والاداء الحركي والجسدي، وما هو منطوق وغير منطوق، وما هو محسوس مشبع بالعاطفة مع عدد من الشخصيات التي تحيط به، وما هو مضمور، وغير مصرح به، وهو امر كان يفترض ان يتم بالتنسيق مع مخرج بقامة ومكانة المخرج محمد القفاص الذي يبدو ان ضيق الوقت والانشغال بازدحام الشخصيات والنجوم جعله لا يلتفت الى تطوير عدد من البقع التي ظلت قريبة من الهامش وهناك اسماء كثيرة في هذا الجانب.

الفنان حمد العماني لا يحتاج الى أكثر من عمل ليؤكد حضوره ونجوميته وايضا علو كعبه، ووجوده في اكثر من عمل ليس لصالحه، او لصالح التجربة التي يقدمها، وهذا ما نلمسه، في التفاوت الكبير بين اعماله هذا العام فليست كل الشخصيات عادل كي تمنحه ذلك التحدي العالي لتقيم جوانب من مقدرته وتميزه.

ورغم كل ذلك فنحن امام نجم شاب استطاع عبر شخصيته عادل في امنيات بعيدة ان يذهب بعيدا، هكذا هو الفنان حمد العماني حينما تتاح له الشخصية والفرصة والعمل.

