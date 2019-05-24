مصابيح

هنالك مشكلة بل ومشكلة كبيرة في النسبة الاكبر من اعمال الدراما، تكمن في النصوص بل ان هنالك اعمالا لا تتطور احداثها، واخرى تنحصر في شخصية احادية، بينما تضمحل بقية الخطوط الدرامية او تكاد تتلاشى.

هنالك نصوص ومنذ الحلقة الاولى فقدت بريقها لانها كشفت عن مكنوناتها منذ المشاهد الاولى التي حددت مساراتها، ومضامينها وهو ما يشكل خللا كبيرا يقلص مفردات الدهشة والتميز.

ان نجاح عمل لكاتب لا يعني نجاح بقية اعماله وهنا تأتي حتمية ان تخضع النصوص لفريق عمل استشاري يشتغل على تلك النصوص، ويكشف هناتها وخللها ويسهم بشكل أو بآخر بتطويرها وتوجيه الملاحظات التي ترتقي بالنص وبالتالي العمل بشكل عام.

من بين ما هو معروض نستطيع التأكيد بان النصف بل لربما ما هو اكثر من نصف تلك الاعمال تعاني نصوصها من الخلل بل هو الخلل الصريح.

ومن بين ما هو معروض هنالك نصوص تم الاعتداء عليها من خلال سطوة النجم او النجمة او ممارسات المخرج، خصوصا اذا كان منتجا ايضاً.

استطيع التأكيد بان هنالك عددا من الكتاب وجدوا انفسهم بين المطرقة والسندان، مطرقة النجومية الطاغية للبعض، وسندان الرغبة في ان يبيع الكاتب عمله، ويكون حاضرا خلال الدورة الرمضانية، فكانت النتيجة الخلل.

ما احوجنا ان نكون اكثر موضوعية في التعامل مع مفردات الخلل امام جانب مهم من صناعة الدراما التلفزيونية حيث النص هو الاساس. وهي دعوة للحوار.

وعلى المحبة نلتقي.

