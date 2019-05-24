مصابيح

السينما عندي هي وسيلة للتعبير عن أشياء كثيرة منها ما يخصني ومنها ما يخص الواقع الذي أعيش فيه.. وهي أساسا محاولات للتعمق تحت جلد الإنسان والاقتراب من نضاله مع الحياة.. بهذه الكلمات البسيطة العميقة المعنى لخص فنان السينما الكبير محمد خان رؤيته للسينما هذا الفن الذي عشقه وافنى فيه عمره فهو احد الرواد الكبار لموجة الواقعية الجديدة التي عرفتها السينما المصرية نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن الماضي.. واستمر يقدم هذه السينما بكفاح ودأب رافضا أي قدر من التنازل عن القيمة الفنية والخط الواضح الذي رسمه لنفسه في أفلامه التي استطاع بها أن يحقق المعادلة الصعبة نجاح فني كبير صاحبه اهتمام وإشادة نقدية واسعة وجوائز عديدة من مهرجانات دولية إلى جانب نجاح جماهيري هائل.

ولعل اكتمال هذه المعادلة لأفلامه كان مرجعه وعي كبير بقضايا الناس وقدرة كبيرة على كشف جوانب المرحلة السياسية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع وطرحها عبر أفلامه بلغة سينمائية متميزة وأخاذة لذلك خففت القلوب وتفتحت العقول لهذه السينما المنفتحة على الحياة والأحداث لتشكل مراحل متعددة من عمر الإنسان والوطن.

وهو بطبيعته كإنسان متواضع هادئ قليل الكلام إلا إذا شعر بالراحة وكان في «المود» فإنه لحظتها يكون ضمن قافلة الحكائين الكبار جمعتني به لقاءات متعددة منذ النصف الأول من التسعينيات واستمرت على مدى 20 عاما بعدما وجدني عاشقا للسينما التي قدمها ويقدمها هو وجيله من فناني السينما المصرية الكبار.

وإذا كنا قد اشرنا في هذه «المقدمة» إلى جانب من رؤية محمد خان للسينما وفلسفته تجاهها والتي انتهجها في كل أفلامه وسوف نرجع إلى مزيد من هذه الرؤية عبر السطور المقبلة وإذا كانت هناك مقولة تقول إن المسرح هو العالم الأثير للممثل ودراما التلفزيون هي حياة كاتب النص فإن السينما هي لوحة المخرج فما هي رؤية «خان» للمخرج وطبيعة عمله؟ يقول «الإخراج في السينما هو وسيلة هذا التعبير من خلال التحكم في جميع العناصر المؤسسة للفيلم.. والسينما لها خصوصيتها التي تحتم على المخرج السيطرة على كل الأدوات كما يعكس الإخراج حساسية المخرج نحو شخصياته ونحو الظروف التي تمر بها الشخصيات في أحداث فيلمه واختيار المخرج لهذه الشخصيات ولتلك الأحداث يسهم في كشف وجهة نظره أو مواقفه من المجتمع الذي يعيش فيه ولاشك انه مع توالي الأعمال والنضج الذي يصل إليه المخرج من خلال احتكاكه بشخصيات كثيرة جدا من طبقات ومهن مختلفة حيث إن السينما أكثر من أي مجال آخر تتيح له هذا الاحتكاك ومن كل هذا يأتي التأثير الفعال في رؤيته لكل الأحداث والأشياء من حوله.

وإذا كان هناك من يؤكد بل ويجزم -واثقا- أن نجاح أو فشل أي فيلم سينمائي يحدده شباك التذاكر وحده والذي ومن خلال هذا الشباك وحجم الإيرادات تكون النتائج بالنسبة للفيلم الأمر عند محمد خان مختلف تماما فهو لم يغفل أبدا شباك التذاكر والإيرادات ولكنه كان يرى أن السينما ما يميزها أو يفرقها عن بعضها البعض لا يقره شباك التذاكر وإنما تقره درجة تلقي وقبول جمهور كل نوع منها فمن قراءاتي عن السينما في كل انحاء العالم ومقابلاتي مع مخرجين من جنسيات مختلفة اعتقد أن المشاكل واحدة وأهمها الصراع الأزلي بين الفنان ورأس المال فرأس المال يتمنى في النهاية أن يكون له فكرة في صناعة السينما وليس فقط المكسب المادي والفنان يريد أن يقدم فنا خالصا بعيدا عن أي مؤثرات تجارية ولكن لا سبيل للقاء بين الفن والتجارة ومع هذا فالسينما بالذات تستدعي خطأ وسطاً والمخرج الذكي هو الذي يعرف كيف يهتدي أولا إلى هذا الخط وكيف يحافظ عليه.

وإذا كان لكل نجم سينمائي جمهوره الخاص الذي يحبه ويقبل على مشاهده أفلامه ومن هنا تأتي مقولة النجم الجماهيري أو نجم الشباك لكن مع تطور السينما ومع وجود ما يسمى بسينما المؤلف والذي يكون المخرج فيها كاتبا لأفلامه أو صاحب فكرتها ومشاركاً في صياغتها أصبح هناك أيضا سينما المخرج ومخرجين أصبحوا نجوما ولهم جمهورهم الذي يقبل على أفلامهم بصرف النظر عن أسماء النجوم الذين تضمهم هذه الأفلام وأصبح محمد خان مع عدد من كبار المبدعين في السينما المصرية يحظون بهذه المكانة لذلك سألته يوماً من هم جمهور سينما محمد خان وما هي صفاتهم؟ قال: «رسالة السينما الفنية إذا أردنا أن نتفق على أن لها رسالة- أن يكون للفنان الذي يقدمها صادقاً مع نفسه ومع زمنه والصدق يعني دقته مع أحاسيسه وإخلاصه لمبادئه وارتباطه النقي مع عصره وإذا حقق فنان السينما كل هذا بالتأكيد سيصل إلى فئات عريضة من الجمهور لان الناس من خلال صدقها تستشعر صدق الفنان وما يقدمه لهم.. أما نوعية الجمهور فلا يمكن تحديدها بدقة ولكن كلمات اقترب الفنان من الناس وهمومهم وقضاياهم وصل إليهم بشرط عدم الاحتفال أو التنازل من اجل إرضاء فئة بعينها من هذا الجمهور ولو سلمنا بأن نجاح مخرج مثل صلاح أبوسيف في الاقتراب من الجمهور ولمس قهر المجتمع في حقبة الستينيات فإن ذلك يرجع إلى أفلامه التي قدمها عن روايات نجيب محفوظ أما بالنسبة لجيلنا فنحن نعتمد بشكل اكبر على رؤيتنا الخاصة لحركة المجتمع وقضاياه الاجتماعية والسياسية

وإذا كان هناك من يرى أن السينما كلما قدمت القضايا السياسية من خلال ما يسمى بـ«الفيلم السياسي» أو السينما السياسية كانت أكثر نجاحا وأعلى قيمة فإن خان من خلال ثقافته ورؤيته السياسة والاجتماعية لحركة المجتمع ومتغيراته في هذا الاتجاه كان له رؤية وتوجه مختلف تماماً وكان هذا التوجه وهذه الرؤية يشكلان جانبا مهما وعميقا من شخصيته كمبدع وكإنسان فهو يقول «السينما السياسية في معناها الذي اعرفه والذي أؤمن به ليست من خلال الأفلام التي تعتمد على تقديم السياسة بشكل فج ومباشر فلو تأملنا ما هي السياسة فيمكننا أن نجدها في احتكاك المواطن اليومي وفي حياته العادية وحركته في الشارع بالناس وبالسيارة التي يركبها والجريدة التي يقرأها هذه وآلاف الأشياء غيرها سياسة.. وفي اعتقادي أن اهتمامي بالشخصية في أفلامي يرجع لأي هذه الرؤية والى مسؤوليتي كفنان في أن أقدم حياة الناس بكل مفرداتها وتفاصيلها وهكذا نجد في معظم أفلامي أن الشخصيات التي اختارها أما شخصيات متواجدة على هامش المجتمع أو شخصيات تبحث عن وجودها في المجتمع ومن خلال هذه الشخصيات أجد نفسي أحاول فهم ما هو الصحيح وما هو الخطأ في أسس الحياة نفسها».

وكان خان يمنع نفسه تماما ويبتعد بشكل مطلق من أداء دور المصلح الاجتماعي من خلال توجيه حلول أو نصائح بشكل مباشر في أفلامه وكان يرى انه ليس مؤهلا للقيام بهذا الدور بل مهمته تكمن في الإشارة لما يجب إصلاحه في المجتمع ويأتي بعد ذلك دور ومهمة المصلحين الاجتماعيين وكان يرى أن المخرج وفنان السينما أو الفنان والمثقف بشكل عام بحكم عوامل الخبرة والسن والتجارب والاختلاط يمكنه أن يكون أكثر قدرة على التعبير عن أفكاره التي يرى من خلالها الإشارة الواضحة إلى سلبيات المجتمع وقضاياه التي تؤثر في حياة الناس وحركة المجتمع نفسها.

عندما بدأ تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية نهاية السبعينيات وتبلور أكثر وتحقق بشكل واسع خلال حقبة الثمانينيات وما تلاها وكان فنان السينما الكبير احد المؤسسين لهذا التيار الجدد قد تأثروا بواقعية قديمة عرفتها السينما المصرية من قبل من خلال مؤسسها القديم «كمال سليم» ثم من تلميذه صلاح أبوسيف وأيضا توفيق صالح وكامل التلمساني ورغم أن خان يكن احتراما وتقديرا كبيرا لهؤلاء المبدعين الكبار ولمبدعين كبار غيرهم أمثال يوسف شاهين وكمال الشيخ الا أن نشأته ودراسته للسينما في انكلترا وحياته في أوروبا أثناء شبابه المبكر جعلته أكثر تأثرا بالواقعية التي عرفتها السينما الايطالية نهاية الأربعينيات واستمرت طوال حقبة الستينيات.

ويقول المخرج الكبير عن هذا التأثير عندما بدأت مشواري السينمائي كانت بداخلي قناعاتي بالسينما التي أريد أن أقدمها فأنا من خلال رؤيتي كنت بعيداً عن «الحدوتة التقليدية» السائدة في السينما المصرية وذلك أنني كنت تحت تأثير المخرج الايطالي «مايكل أنجلو أنطونيوني» الذي اكتشفت عنده أن السينما ليست حدوتة بل هي مشاعر -تفاصيل- انفعالات- لحظات.. كل هذه العناصر تصنع شحنه درامية لها معني أو دلالة ومن الممكن -ربما- من المؤكد أن يتجاوب ويتفاعل معها المتفرج وإذا كان البعض يرى أن الحدوتة موجودة في بعض أفلامي.. أقول نعم هي موجودة في ابسط تركيباتها كمجرد خط واصل بين البناء الأساسي للفيلم وتطور أحداثه وشخصياته.

كان خان يرى أن السينما الايطالية قريبة من وجداننا لان ايطاليا ومصر تجمعهما ثقافة البحر المتوسط وهم كسينمائيين اقل استسلاما منا للحدوتة وبالتالي نجد أن أفلامهم تهتم أكثر لأحاسيس وتفاصيل الحياة اليومية.

كما كان يرى أن انطلاقة السينما المصرية إلى الشارع وبعيداً عن أجواء الستديوهات بعد فيلمه الأول «ضربة شمس» 1978 وأيضا مع ظهور تيار السينما الجديدة الذي ينتمي إليه وكان احد مؤسسيها وقد شجع هذه التوجه العديد من مخرجي السينما على اختيار موضوعات لأفلامهم وشخصيات درامية مرتبطة بأحداث الشارع على العكس تماما مما كانت السينما تتماشاه في السابق.

ومن ابرز الجوانب الفنية في هذا المبدع الكبير تعامله مع ممثليه فهو كان يعتبرهم كأصدقائه وسألته يوما هل هذا الأسلوب في الصداقة بين المخرج وممثلين يكون له تأثير ايجابي على الفيلم وهل هذا جعل هناك تكرار لممثلين ونجوم بعينهم أبطال لأفلامك؟ قال: «أنا لا اختار الممثلين أو أبطال أفلامي لمجرد أنهم أصدقائي فقط.. بل لصلاحيتهم وملاءتهم للدور للشخصية التي أسندها إليهم وتكرار ممثلين في أفلامي هو نتيجة طبيعية لملاءتهم للدور الذي قاموا به أما صداقتي معهم فهي تمكني بشكل اكبر على أن استخرج منهم أفضل طاقاتهم واستخرج هذه الطاقات من خلال معرفتي الحميمة بهم والإخراج- بالنسبة لي- ليس مجرد تعليمات القيها على الممثل سواء على مستوى الحركة أو على مستوى الحوار والأداء التمثيلي نفسه بل أركز أكثر على إحساسه بالشخصية فأنا أؤمن أن الإخراج الجيد هو فن إقناع الممثل بالشخصية وجعله يحس بها دون أن يشعر انك توجهه

ورغم أن الفنان والنجم احمد زكي كان من اقرب الأصدقاء للمخرج الكبير رغم انه كان البطل المفضل في الكثير من أفلامه خاصة في مرحلة البدايات ويعد من أكثر النجوم في السينما المصرية تواجداً في أفلام خان ألا أن خلافا حادا وعاصفا نشب بين الصديقين وكاد يصل إلى حد القطيعة بسبب الفيلم الشهير «أيام السادات» الذي أنتجه وقام ببطولته احمد زكي وشغل هذا الخلاف الوسط الفني والسينمائي المصري لفترة طويلة وتحدث الكثيرون عن هذا الخلاف وأسبابه لكن الحقيقة فيه كما جاءت على لسان «خان» نفسه قال: «لم اصنع فيلم «السادات» لأي أهداف سياسية أو أيدلوجية ولكن حاجزين له هو تلك الشخصية الدرامية الفلاح الذي أصبح رئيسا للجمهورية بالإضافة إلى رغبة جارفة من احمد زكي لتجسيد هذه الشخصية واندفعت عاطفيا لمساعدته في تحقيق رغبته

ويضيف أخذنا وقت طويلا في التحضير للفيلم وأعادنا كتابة السيناريو عدة مرات بكتاب مختلفين وأثناء هذه التحضيرات نشبت بين وبين احمد بعض الخلافات في الرؤية بالنسبة للفيلم واعتذرت عن استكماله وإخراجه وبدأ احمد يبحث عن مخرج أخر وانشغلت بأعمال أخرى لكن بعد فترة جاءني وطلب مني أن أتولى إخراج الفيلم.

ما لم يقله خان أن احمد زكي لجأ للمخرج على بدرخان الذي كان قد اخرج له فيلمه «الرجل الثالث» وطلب منه أن يخرج «أيام السادات» ومع عدم اقتناعه برؤية «بدرخان» الإخراجية للفيلم عاد مرة أخرى إلى «خان» وكان رؤية خان للفيلم انه يميل أكثر للجزء الأول من الفيلم قصة صعود هذا الشاب الريفي من السفح حتى وصل إلى القمة وكان يعتبر أن هذا الجزء من الفيلم هو الأقرب للسينما التي يقدمها لأنه جزء يتسم بالحيوية والإيقاع السريع أما الجزء الثاني للفيلم منذ أن تولى السادات الرئاسة فقد اعتمد أكثر على الخطب السياسية والمباشرة وهو الجزء الذي كان احمد زكي متحمسا له وكان يطلب التركيز عليه بشكل أكد على اعتبار انه يقدم فيلما عن الرئيس السادات وليس عن مجرد شخصية تصعد من السفح إلى القمة وكان «خان» يرى عكس ذلك تماما وحاول أن يحذف أكثر عدد من الخطب السياسية في الفيلم وقد أثار هذا غضب زكي بشدة ووصل الخلاف بينهما إلى درجة هائلة وصلت إلى حد القطيعة خصوصا عندما قام خان بالفعل بحذف بعض مشاهد «الخطب» أثناء عملية المونتاج كما حذف أيضا بعد المشاهد التي رأى أنها ستؤثر على إيقاع الفيلم وأحداثه وكان احمد زكي يريد أن يعرض الفيلم بشكل كامل دون حذف مهما طالت مدته الزمنية خصوصا انه كان يشعر أن الجزء الثاني من الفيلم بخطبه السياسية ومشاهدة التي تم حذفها هي الجزء الأكثر أهمية في فيلم «أيام السادات».

ورغم هذا الخلاف الحاد بين الكبيرين ألا أن محمد خان ظل على رأيه حيث كان يرى أن أحمد زكي ممثل وفنان عبقري ولم يملأ فراغه بعد رحيله احد كما كان يرى أن سعاد حسنى وفاتن حمامة هما من أفضل الممثلات والنجمات عبقرية في تاريخ السينما المصرية وكان مرصداً تماما للفرق والاختلاف بينهما وعندما سألته عن ما يميز كلا منهما؟

قال: سعاد حسني كانت تمتلك الموهبة الفطرية والعفوية أما فاتن حمامة فكانت نموذجا للفنانة والنجمة المحترفة ولكل أسلوب من هذين الأسلوبين ميزة وليس معنى هذا الاختلاف أن هناك كفة تميل لإحداهما على الأخرى

وهناك أمر قد لا يعرفه ألا القليل جدا وقد يغيب عن الكثير من الجماهير- وربما- السينمائيين أيضا وهو أن محمد خان كان يريد أن تحقق رغبة وحلم سينمائي كبير أن يجمع بين فاتن حمامة «سيدة الشاشة العربية» و«السندريللا» سعاد حسني في فيلم واحد ليجسد البطولة أمام احمد زكي في فيلمه الشهير «أحلام هند وكاميليا» وكان يرى أن هذا الحلم سيسجل له كسبق سينمائي تاريخي وكانت فكرة الفيلم مثالية- من وجهة نظرة- لتحقيق هذا الحلم لكن بعد عدة جلسات مع سعاد حسني التي كانت ستجسد شخصية «كاميليا» وجد أن سعاد لها رؤية مختلفة تماما للشخصية وللفيلم عن رؤيته التي تمسك بها فاعتذرت سعاد وتبخر حلم المخرج الكبير الذي قدم فيلمه- كما شاهده الجمهور ببطولة نجلاء فتحي وعايدة رياض أمام احمد زكي وهو من أهم الأفلام في مسيرة محمد خان وأيضا في المشوار السينمائي لأبطاله وعرض الفيلم في أكثر من مهرجان سينمائي دولي وحصل على العديد من الجوائز إلى جانب نجاحه الجماهيري.

ونستكمل في الجزء الثاني جوانب أخرى فنية وإنسانية لهذا المبدع الكبير نتذكره من طفولته وكيف احتفل بحصوله على الجنسية المصرية التي انتظرها لسنوات طويلة وما هي قصة الثلاثية التي جمعته مع الكاتب عاصم توفيق ورؤيته لوصول الفيلم المصري إلى العالمية وكيف يرى الفترة التي عاش فيها في انكلترا وأوروبا ولماذا كان يميل إلى الوحدة ولا يشعر بالأمان وماذا قال عن نفسه وكيف كان يحتفي بالحياة نفسها وما هي نظرته للمرأة وكيف قدمها في أفلامه؟

