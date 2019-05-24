مصابيح

وسط احتفالية ضخمة، تحت رعاية رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي، والذي أناب عنه بالحضور عبداللطيف الحساوي، وحضور حشد من الشخصيات الإعلامية والفنية والاجتماعية، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، احتفل مهرجان «نجوم الفن والإعلام» بدورته الرابعة في فندق ومنتجع نادي النخيل يوم أمس الأول، وقدم فقرات الحفل المذيعتان نور العبدالله وريم النجم، كما شاركت المذيعة إيمان نجم في تقديم فقرة افتتاح المهرجان.

بعدها ألقى مؤسس ورئيس المهرجان جمال العدواني كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن عميق شكره وتقديره للرعاية الكريمة الداعمة من قبل رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي، والذي حرص على تبني واحتضان هذا المهرجان منذ انطلاقته قبل ثلاث سنوات ماضية، لافتا إلى أن هذا الدعم الكريم للمهرجان أسهم باستمرارية والعمل في التجديد والتنويع والتطوير خلال تلك الدورة، والتي تحمل حلة جديدة مختلفة. ووفاء وتقديرا لمسيرته الفنية الخليجية الحافلة بالإبداع والتميز قدم عرض تلفزيوني بعنوان «لمساء وفاء» استعرض مسيرة وبصمات الفنان القطري القدير الراحل عبدالعزيز جاسم، ثم ألقى رئيس لجنة التحكيم د. سليمان العسعوسي الذي قدم خلالها الشفافية والحيادية التي عملت بها اللجنة باختيار الفائزين في جوائز المهرجان، مثمنا دور اللجنة المنظمة للمهرجان.

ثم قدمت بانوراما تلفزيونية مسجلة عن شخصية المهرجان مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون الخليجي المخرج القدير علي الريس. بعدها انطلقت مراسم التكريم، حيث صعد خشبة المسرح كل من ممثل راعي الحفل عبداللطيف الحساوي بمشاركة خولة الحساوي ومؤسس ورئيس المهرجان الإعلامي جمال العدواني، حيث جرى في البداية تكريم فريق مهرجان «نجوم الفن والإعلام» المكون من رئيس لجنة التحكيم د. سليمان العسعوسي، ومشرف عام الحفل المخرج يحيى عبدالرضا، والمديرة الفنية الفنانة أبرار المفيدي، وبعدها تم تكريم شخصية المهرجان المخرج علي الريس، والذي أناب عنه بالحضور نجله أحمد الريس.

ثم أعلن عن الفائزين في التكريم بجائزة الأوسكار الخليجي وهم الشيخ فهد المبارك الصباح أوسكار للأبداع الدرامي الاذاعي، والذي ألقى كلمة بهذه المناسبة معربا عن شكره وتقديره للجنة القائمة للمهرجان، مثمنا تكريم إذاعة الكويت التي تتبوأ دوما الريادة والحضور والتميز.

كما تم تكريم خولة مبارك الحساوي أوسكار للأبداع في العمل الأنساني والخيري، هيفاء عادل أوسكار للأبداع الدرامي التلفزيوني عن مسلسلي «الديرفة» و «أمي دلال».

بعد ذلك تم تكريم «شخصيات مضيئة من بلادي» وهم الوزير والنائب السابق د يعقوب الصانع، اللاعب الدولي السابق سعد الحوطي، طارق عبد الرياحي رئيس مجلس إدارة شركة «سمات افنت»، حسين جمال المدير العام لمؤسسة الحدث ومدير قطاع الأخبار سابقا، العقيد ناصر بوصليب مدير إدارة الأعلام الأمني لوزارة الداخلية.

الفائزون بالجوائز:

وتتويج للجهود التي بذلوها وتميزوا بها في الأعمال الدرامية والبرامجية في شهر رمضان الجاري فقد تم تكريم الفائزين وفق التالي :

غالب العصيمي أفضل برنامج حواري في «بالعربي مع غالب».

افضل شاشة رمضانية لتلفزيون دولة الكويت وتسلمها وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي.

أفضل إذاعة رمضانية إذاعة البرنامج العام مدير إدارة البرنامج العام سعد راشد الفندي.

«الديوانية» افضل برنامج إذاعي رمضاني وتسلمها المدير التنفيذي طلال الياقوت في محطة «نبض الكويت».

بدرية طلبة أفضل نجمة كوميدية في مسلسل «أنا عندي نص» .

داود حسين افضل دور اول عن مسلسل «موضي قطعة من ذهب».

أسمهان توفيق افضل دور اول مسلسل «الديرفة» ومسلسل «العاصفة».

جاسم النبهان أفضل دور تراثي لمسلسل لا موسيقى في الأحمدي» .

محمد المنصور أفضل أداء تمثيلي متناغم عن مسلسل « الديرفة».

محمد جابر أفضل أعلان تجاري رمضاني.

طارق العلي افضل مسلسل إذاعي درامي «أزواج ولكن».

محمد دحام الشمري أفضل مخرج درامي 2019 عن مسلسل «لا موسيقى في الأحمدي».

عبد الله السيف افضل منتج لمسلسل متكامل «لا موسيقى في الأحمدي».

أفضل كاتبة درامية رمضانية 2019 مناصفة لهذا العام بين الكاتبة منى الشمري وهبة مشاري حمادة مسلسل «لا موسيقى» ومسلسل «دفعة القاهرة».

جمال الردهان أفضل نجم درامي عن مسلسل «أمنيات بعيدة».

إبراهيم الحربي أفضل دور متميز في مسلسل «حضن الشوك».

هدى الخطيب اجمل حضور عن دورها في مسلسل «إفراج مشروط».

محمد العجيمي أفضل حضور درامي عن مسلسلي «وما أدراك ما أمي» و«مني وفيني».

زهرة الخرجي أفضل أداء رمضاني في مسلسل «العاصفة».

إلهام الفضالة عن أدائها التمثيلي المبدع عن مسلسل «وما أدراك ما أمي».

علي كاكولي أفضل دور ثان في مسلسل «لا موسيقى في الأحمدي».

بثينة الرئيسي أفضل دور ثان في مسلسل «الديرفة».

أفضل نجم بالسوشل ميديا إيجابي حمد شو.

ميس كمر افضل دور مؤثر في مسلسل «حدود الشر».

طلال البرجس أفضل مخرج تلفزيوني 2019.

أجمل ثنائي بالسوشل ميديا نهى نبيل ونوف نبيل.

علي السلطان مدير عام قناة الشاهد أفضل مخرج منوعات 2019.

