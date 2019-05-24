مال وأعمال

نظم مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الكويت مساء الثلاثاء الماضي «ديوانية المبادرين» وغبقة رمضانية على شرف المبادرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقد شارك فيها عدد كبير من المبادرين وأصحاب الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما شارك فيها مسؤولون من الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

وتعد «ديوانية المبادرين وأصحاب الاعمال» أحد الأنشطة والبرامج التي ينظمها مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الكويت والتي تهدف الى اتاحة الفرصة للمبادرين بالالتقاء في جو ودي للتعارف وتبادل الرأي في مواضيع ذات علاقة بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

وقد تم خلال الديوانية مناقشة عدد من المواضيع التي تهم المبادرين مثل أساليب دعم المبادرين وطرق تعزيز تواصلهم مع غرفة تجارة وصناعة الكويت والصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات الاعلان عن الأنشطة والبرامج التي تنفذها الغرفة والخدمات التي تقدمها والتي قد يستفيد منها المبادرون على النحو الذي يسهم في تسهيل تنفيذ مشاريعهم، سواء في مرحلة اعداد الدراسات الأولية للمشاريع أو أثناء تشغيل مشاريعهم وتسويق منتجاتهم. كما تم أيضا مناقشة ورش العمل التي نفذها المركز مؤخرا وشارك فيها المبادرون، وكذلك ورش العمل التي سيتم عقدها خلال الأشهر القادمة والتي تتناول مهارات أساسية للمبادرين من أجل تمكينهم لتنفيذ مشاريعهم بنجاح وخصوصا في المراحل الأولى من المشروع. وفي نفس السياق فقد تم كذلك الاعلان عن بعض المشاريع والبرامج التي سينفذها الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها الصندوق للمبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تم خلال الديوانية الاشارة الى الخدمات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة الكويت والتي يمكن للمبادرين الاستفادة منها.

ومن الجدير بالذكر أن مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير يقوم بتنظيم «ديوانية المبادرين» بشكل دوري شهريا بحيث تصبح أحد البرامج المستمرة التي تخدم شريحة المبادرين، حيث يتم فيها متابعة آخر الاخبار ذات العلاقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستجدات التي تطرأ على الساحة المحلية بهذا الشأن، ويتم فيها عرض بعض المواضيع ذات الاهتمام والأولوية للمبادرين مما تعينهم في البدء بتنفيذ مشاريعهم وتنميتها بنجاح، ويتم في الديوانية أيضا استضافة بعض المسؤولين والشخصيات الاقتصادية والمبادرين ذوي المشروعات الناجحة والتجارب المتميزة.

