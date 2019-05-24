مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في الثاني والعشرين من مايو الجاري أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والذى استطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا.

وقد أسفر السحب عن حصول الرابح فادى عيسى المحمودعلى الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار.

بالاضافة الى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم : أحمد عبدالله الشرقاوى، نزيه يوسف أبوعاصي، على خالد على مرزوق، عبدالله عبدالسيد الفيلكاوي، خالد سليمان العنزى، خليل على حجى، مشعل عبد الله المطيري، هنادي محمد الطواري، خيرية حيدر حسين، محمد حمد المطيرى، عبد الله جاسم الدمخى، وفاء حمد عبدالرزاق، خالد نزهان الشمري، انجيلا ديقوا بيريز، ابراهيم علي عباس، نبيل ابراهيم محمد، جعفر حسن خميس، عادل جعفر، نبيل جوزيف كتران، حمد حسن أحمد. يتيح حساب الحصاد الاسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250,000 د.ك للرابح والتي تمكنه من تحقيق أحلامه وتطلعاته. هذا بالاضافة الى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100,000 د.ك. ولعل أحد أبرز المميزات التي يقدمها برنامج جوائز الحصاد الاسلامي لعملائه هي السحب على جوائز العيدين لعملائه الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة بقيمة 100,000 دينار في كل من العيدين، وبالاضافة لما سبق تتضمن جوائز الحصاد الاسلامي 21 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة 10,000 دينار، بالاضافة الى 20 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار

وبالاضافة الى باقة الجوائز الجذابة، يحصل عملاء الحصاد الاسلامي على أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ، وهو ما يجعل حساب الحصاد الاسلامي مفيدا للأسرة وللمدخرين بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات، وهو ما يلقي تقدير العملاء سواء الجدد أو الحاليين.

