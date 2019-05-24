مال وأعمال

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد في المئة مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأميركية وضعف الطلب من المصافي.

انخفضت العقود الآجلة لخام القباس العالمي برنت 63 سنتا أو 0.9 في المئة للبرميل الى 70.36 دولاراً للبرميل مقارنة مع سعر الاغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو 0.8 في المئة الى 60.91 دولاراً للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام بالفعل اثنين في المئة في اليوم السابق.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يوليو 35 سنتا ليبلغ سعره 61,07 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم يوليو، فقد تراجع 43 سنتا الى 70,56 دولارا.

وسجلت أسعار النفط تراجعا الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام والمنتجات المكررة في الولايات المتحدة. وأغلق برميل برنت في لندن على انخفاض قدره 1,19 دولار عن سعر الاغلاق.

وفي نيويورك، خسر برميل النفط الخفيف في نيويورك 1,71 دولار.وكانت الوكالة الأميركية لأنباء الطاقة أعلنت أن المخزونات التجارية للخام ارتفعت في الأسبوع الذي انتهى في 17 مايو بمقدار 4,7 ملايين برميل، والوقود بمقدار 3,7 ملايين برميل والمنتجات المعالجة الأخرى 800 ألف برميل، وهي كميات أكبر بكثير مما كان متوقعا.

وعادة يفسر ارتفاع في المخزونات الأميركية على أنه مؤشر سيئ من قبل الوسطاء الذين يرون فيه دليلا على تراجع في الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال جيفري هالي المحلل في مجموعة «اواندا» المالية ان «الزيادة الهائلة في الاحتياطات الأميركية للخام ليلا ضربت برنت والنفط الخفيف معا».

وأضاف أن «هذا الارتفاع غير المتوقع الثاني خلال أسبوعين، يأتي ليبرر في مكان ما موقف (منظمة الدول المصدرة للنفط) أوبك في تلميحها الى ضرورة الابقاء على خفض الانتاج والى أن زيادة الأسعار حاليا هشة».

وتتابع الأسواق بدقة التصعيد التجاري الصيني الأميركي. وقال مصرف «ايه ان زد بنك» في مذكرة ان «القلق المتزايد من المأزق في المفاوضات التجارية الأميركية الصينية يواصل دفع أسعار المواد الأولية باتجاه الأسفل».

وقالت ادارة معلومات الطاقة الأميركية ان مخزونات الخام الأميركية ارتفعت في الأسبوع الماضي لتصل الى أعلى مستوياتها منذ يوليو عام 2017 بفعل ضعف الطلب من المصافي.

وقال أولي هانسن رئيس استراتيجيات السلع الأولية في بنك ساكسو «المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب على (النفط) جراء التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي» تضغط أيضا على أسعار النفط.

واعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ان سعر سلة خاماتها تراجع أمس الأربعاء بواقع 68 سنتا ليستقر عند 71?03 دولاراً للبرميل مقابل 71?71 دولاراً الثلاثاء الماضي.

وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 52?43 دولاراً للبرميل.

وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا بينها خام (صحارى) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري وزافيرو (غينيا الاستوائية) ورابي الخفيف (الغابون) وخام جينو (الكونغو) وخام مربان الاماراتي.

يذكر ان اتفاقا مبرما بين وزراء نفط (أوبك) ومنتجين مستقلين يقضي بأن تخفض المنظمة انتاجها بواقع 800 ألف برميل يوميا اي بنسبة 2?5 بالمئة من انتاج كل دولة عضو. كما يقضي بأن تقلص الدول الـ11 من خارج (أوبك)

