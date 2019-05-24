مال وأعمال

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا في تداولات اول من أمس الاربعاء ليبلغ 71?65 دولاراً مقابل 72?10 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أمس بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية وفي ظل مخاوف المستثمرين من أن يؤدي النزاع التجاري بين واشنطن وبكين إلى تقويض الطلب على الخام في الأمد الطويل.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 1?19 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 70?99 دولاراً كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1?71 دولار ليصل الى مستوى 61?42 دولاراً.

