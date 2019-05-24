مال وأعمال

نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» عملية اخلاء في فرع الفنطاس المصرفي، ضمن الحرص الدائم على الابقاء على الجهوزية الأمنية، والتأكيد على الاستعدادات للتعامل مع حالات الطوارئ، وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة لدى الموظفين وعملاء «بيتك»، حيث يتم الترتيب لعدد من عمليات الإخلاء الأمني ضمن الخطة السنوية لادارة الامن والسلامة.

وقد بدأت عملية الاخلاء باستعدادات مسبقة، منها ابلاغ الجهات الرسمية المعنية وتحديد منطقة تجمع مناسبة بالقرب من الفرع، وترشيح وتدريب مشرفين على عملية الاخلاء، وابلاغ المعنيين في المنطقة المجاورة للمكان .

ومع انطلاق صافرات الإنذار يتم التنبيه على الموظفين بضرورة الاخلاء والتوجه الى منطقة التجمع، واتباع تعليمات مشرفي الإخلاء والأمن والسلامة، وقد تمت عملية الإخلاء في وقت قياسي بالنسبة للفرع، حيث سادت الأجواء روح من التعاون والجدية، مما كان محل تقدير الجهات الرسمية المتابعة للإخلاء من الشرطة والمطافئ والاسعاف .

