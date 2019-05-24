مال وأعمال

شاركت الشركة الأولى للتأمين التكافلي «الأولى تكافل» بالغبقة الرمضانية السنوية السابعة التي أقامها الاتحاد الكويتي للتأمين للشركات الأعضاء بهدف خلق مزيد من التعارف وبناء العلاقات التي تنعكس ايجابيا على جميع الاطراف .

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للشركة حسين العتال تأتي مشاركة «الأولى تكافل» في هذه التجمع الرمضاني حرصا منها على ابقاء موظفيها على اتصال مباشر مع زملائهم في قطاع التأمين الأمر الذي يعزز الروابط بين شركات التأمين وموظفيهم، لافتا الى أن الشركة تسعى دوما أن تبقى على اتصال مباشر فعال ومع الاتحاد الكويتي للتأمين كونه يجمع عدداً كبيراً من شركات التأمين.

وأضاف العتال ان هذه التجمعات من شأنها أن تعمل على نقل الخبرات بين الافراد والشركات وتبقي جميع الشركات على اطلاع مباشر بما يحدث بسوق التأمين الكويتي والعالمي الامر الذي ينعكس ايجابا على تطوير منتجات التأمين وأعماله .

ومن جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح أن الغبقة الرمضانية تعتبر من أهم اللقاءات السنوية التي تجمع كل الشركات أعضاء الاتحاد، حيث حضر الغبقة أكثر من 70 موظفاً ومسؤولاً من مختلف شركات التأمين اضافة الى بعض مسؤولي الجهات الحكومية . ولفت الرميح أن الاتحاد يسعى الى تعزيز العلاقات بين شركات القطاع حيث انه يسعى الى توطيد العلاقات المهنية التي من شأنها أن تجمع كافة الخبرات في السوق للوصول إلى رؤية تحمل فكراً مميزاً يسعى الى تحقيق التطور المرجو في قطاع التأمين الكويتي.

