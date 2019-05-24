مال وأعمال

لندن - «رويترز»: بلغ الدولار أعلى مستوياته في شهر في الوقت الذي امتدت فيه الضبابية الاقتصادية والسياسية عبر أوروبا وآسيا، مما دفع معظم العملات الرئيسة مثل اليورو واليوان للهبوط.

وتتسبب المخاوف بشأن قطاع الصناعات التحويلية الألماني، وتأثير الحرب التجارية على اقتصادات آسيا وتعمق المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات البرلمانية المقبلة في أوروبا في أوقات صعبة للعديد من الدول في أوروبا وآسيا. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 98.189 وهو أعلى مستوى منذ 26 أبريل ، حين سجل ذروة عامين عند 98.33. ونزل اليورو ليسجل أدنى مستوى في شهر عند 1.1133 دولار في التعاملات المبكرة بينما كاد الجنيه الاسترليني ينزل دون مستوى 1.26 دولار للمرة الأولى منذ أوائل يناير.

وصعد الين على نطاق واسع يوم الخميس، حيث غذى استمرار المخاوف التجارية بشأن أميركا والصين والقلق بشأن حيال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العزوف عن المخاطرة، مما دفع العملة اليابانية للارتفاع باعتبارها ملاذا آمنا. وارتفع الين 0.1 في المئة إلى 110.23 للدولار بعد أن صعد من أدنى مستوى في أسبوعين عند 110.675. وارتفعت العملة اليابانية 0.2 في المئة مقابل اليورو وزادت 0.5 في المئة مقابل الجنيه الاسترليني و0.3 في المئة أمام الدولار الاسترالي.

