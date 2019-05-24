مال وأعمال

برلين - «كونا»: أظهرت بيانات رسمية ان الاقتصاد الألماني حقق في الربع الاول من العام الحالي نموا بنسبة 0?4 % مقارنة بالربع الذي سبقه ليعود اكبر اقتصاد في اوروبا الى النمو بعد اقترابه في الربع الاخير من العام الماضي من مرحلة الكساد. وذكرت البيانات الواردة في التقرير ربع السنوي لمكتب الاحصاءات الألماني الاتحادي ان السبب الاساسي في هذا التطور الايجابي هو انتعاش اسواق العمل الامر الذي كان له أثر ايجابي على قطاع الاستهلاك الداخلي الذي حقق في الفترة ذاتها نموا بنسبة 1?2 % مقارنة بالاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2018. وأضاف ان النمو الذي حققه قطاع البناء بنسبة 1?9 % كان أيضا عاملا مهما في عودة اقتصاد ألمانيا الى النمو الذي عهده في الاعوام الماضية اضافة الى ارتفاع وتيرة استثمارات الشركات لاسيما في قطاع صناعة الالات الذي يعتبر من اهم اعمدة الاقتصاد الألماني.

