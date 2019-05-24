نهار الكنانة

أوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، د. محمد عمر أن الوزارة تسعى خلال هذه الفترة لتحقيق أكبر معدل من الرضا الوظيفي، بجانب رفع كفاءة المعلمين مهنيا وإعادة مكانته اجتماعيا.

وأضاف خلال حواره مع «النهار» أن د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم منذ توليه منصبه يسعي لإصلاح المنظومة التعليمية التي عانت من الخلل لعقود، لافتا الى أن الإصلاح يتم بالاعتماد على طريقين أساسين، هما إتباع نظام جديد يراعي معطيات الواقع، ومحاولة ترميم النظام القديم.

وأكد أن مشكلة المعلمين العائدين من الكويت لها شقان الشق الأول يتعلق بالذين يعملون في التربية والتعليم فهؤلاء من حقهم العودة مجددا إلى عملهم أما الآخرين فيمكنهم التقديم للمسابقات المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنمية المعلمين المصريين مهنيا ليناسبوا سوق العمل بالخليج وذلك بعد وجود منافسة شرسة من الدول الأخرى وهو ما يتطلب معلم مؤهل يستطيع اختراق هذا السوق والعمل به وإلى تفاصيل الحوار:

نود معرفة المشكلات التي واجهت مسابقة التعاقدات المؤقتة لسد عجز المعلمين بالمدارس؟

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين كانت تجربة لعلاج العجز، وكان المفترض أن تكتمل المسابقة خلال أسبوعين من وقت الإعلان حتى انتهاء الإجراءات، ولكن اكتشفنا أن بيانات المتقدمين غير سليمة، وحدث تأخير في استخراج القيد العائلي لهم، إلى جانب أن بعض المعلمين في المدارس الخاصة تركوا أماكنهم وقدموا بالمسابقة، وذلك تسبب في إحداث حالة من القلق، فاستقبلنا خطابات واستغاثات ونداءات لإتاحة الوقت لاستيفاء الأوراق.

كما وجدنا أن بعض المتقدمين لديهم جنسيات أخرى ولذلك ليس لديهم قيد عائلي مثل الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية المصرية مؤخراً، وكل ذلك دفعنا إلى عدم الالتزام بالجدول الزمني الذي كان موضوعاً للمسابقة، وبالتالي تم تأخيرها شهراً.

وكنا نستهدف وضع نظام إداري وإجرائي سليم للاستعانة به في الإعلان عن أي مسابقة بعد ذلك يكون بمثابة «كتالوج»، لتوضيح كيفية الإعلان واستقبال الأوراق وإدارة المسابقة والعمل على إنجاحها من خلال الخطوات التي تم إتباعها في المسابقة السابقة، بحيث تنتهي بدون مشاكل أو مخالفات ويكون لدي الناس رضا عنها.

ويمكن اعتبار هذه المسابقة رسالة لتدريب لكل مديرية وإدارة تعليمية على كيفية إدارة مسابقات التعيين، حتى تصل بعد 3 سنوات لتكون على مستوي المدرسة وفق احتياجها، بمعنى أنه إذا احتاجت مدرسة معلمين فعليها أن تتبع نفس الخطوات.

ما مدى رضاك عن مستوى المعينين بمسابقة التعاقدات المؤقتة؟

لا نستطيع الحكم الآن، ولن يتم الحكم على المسابقة إلا بعد انتهائها بشكل كامل وانتهاء العقود، وذلك من خلال قياس التجربة بشكل كامل، سواء المستوي أو الخبرة، ومن الممكن أن تكون المشاكل قليلة في أقسام معينة أو كليات معينة ويمكن علاجها ليكون لخريجها فرصة للعمل لدينا في المستقبل.

ما الآليات التي اعتمدت عليها لحل مشكلات المعلمين؟

منذ تولى د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم المسؤولية وكان لديه رؤية واضحة جداً للمشكلات الموجودة، لذلك قرر تنفيذ مشروع إصلاحي، بالاعتماد على طريقين، أولهما، كيف يتم إصلاح المنظومة من الداخل وتحسين الخدمات المقدمة للمعلمين ثم الطلاب، لأن معدل الرضا إذا ارتفع عند المعلم سينعكس بالإيجاب على الطلاب وهذا الطريق يتطلب علاج كافة المشاكل الإدارية والفنية والأكاديمية، لأن المعلمين كان لديهم مشكلات متدرجة لأنه يوجد تنوع في التعليم سواء الفني أو العام أو التربية الخاصة أو التعليم المجتمعي والابتدائي والإعدادي والثانوي والتجريبي والدولي والقومي.

وعلى المستوي الإداري والخاص بالمدارس والإدارة والمديرية، ظهرت إشكالية القرارات التي يتم تنفيذها في الواقع وما إذا كان القرار الذي يتم اعتماده يصل المدرسة أم لا، وهل تم تطبيقه مثلما أردنا أم غير ذلك، لذلك كان لابد أن نطمئن أن الرؤية واضحة جدا بنفس الشكل والصورة التي صدر بها القرار.

كما ظهرت إشكالية العمل على التنوع الثقافي الموجود بمصر، وهذه المشكلة التي لم يتحدث عنها أحد قبل ذلك خاصة أن مصر دولة كبيرة وبها اختلافات مرتبطة بالثقافة، فما يصلح بالقاهرة لا يصلح للإسكندرية وما يصلح لمطروح لا يمكن بسيوة وهكذا في الدلتا، فكل محافظة لها خصوصية وكل قطاع له تفاصيله، ونحن نحاول تصميم المناهج على ذلك، فمثلا منطقة الوديان في سيناء، لا يمكن أن يتم تطبيق يوم دراسي من الساعة الثامنة حتى الثانية ظهراً عليهم، لأنهم يعملون يومين فقط في الأسبوع لعدم توافر ماء الشرب أو الكهرباء بشكل دائم.

متى سيتم الإعلان عن المسابقة الجديدة؟

بعد انتهاء المسح الشامل للمدارس، وبعد دراسة أثر مسابقة العقود المؤقتة على الأرض، لأننا نجرب حلاً عملياً وليس حلولاً على الورق فقط.

لماذا لا يتم الاستعانة بمعلمي التعاقدات المؤقتة في المسابقة الجديدة؟

بعد انتهاء فترة تعاقدهم سندرس مدى نجاحهم، لأننا نبحث عن خريج لديه مهارات ومستوى مهني مؤهل لتربية النشء، والمسابقة الماضية كشفت أن كثيراً ممن تقدموا لمسابقة التعاقدات المؤقتة وموجودين الآن على رأس عملهم ليس لديهم المهارات المطلوبة، لذلك نعلن عن شهادات مختلفة مثل ICDL وسيتم الإعلان عن 7 أو 8 شهادات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن سوق العمل أصبح له متطلبات جديدة لتوظيف الخريج، ولذلك نتعامل مع مؤسسات دولية تعلن عن المهارات المطلوبة يوميا، فالعالم لم يعد بحاجة لوظائف بل لمهارات، ولذلك يتم تغيير المناهج بالجامعة، لأن الوظائف المطلوبة تتغير كل 5 سنوات.

بعض المعلمين الذين تم تعيينهم بالمسابقة طالبوا بمد التعاقد.. ما تعليقك؟

هؤلاء المطالبين غير ملتزمين بالتعاقد وهذا يكشف عن مشكلة في شخصياتهم، وبالتالي لا يصلحوا أن يكونوا معلمين، لأنهم يتعاملون مع الوزارة بمنطق «اضرب واجري» وقد رصدت الوزارة حوالي 150 شخصاً ليس لهم علاقة بمسابقة التعاقدات المؤقتة ويحاولون ترويج الشائعات وبث معلومات مغلوطة بادعاء أنهم من المعلمين الذين تم تعيينهم بها.

أعلنت الوزارة عن دورات للتنمية المهنية للمعلمين.. هل ستكون متاحة للجميع؟

الوزارة لا تطرح دورات، ولكنها تتفق مع مؤسسات دولية لطرح شهادات تناسب الإنسان المصري وفق الاحتياجات وباعتماد دولي، ومن يحصل عليها يستطيع العمل في أي دولة، ونحن نريد الشخص الذي لديه المهارات المطلوبة بأي دولة.

فمثلاً نحن نتحدث الآن عن رخصة مزاولة مهنة معلم، والتي سيكون لها ضوابط وقواعد ومهارات، ولكننا نتفهم أنه إذا طُرحت غداً ستحدث ثورة، لأن الناس لم تستوعب ذلك، رغم أن العالم كله يسير بها، ولذلك نحاول تطبيقها بأشكال مختلفة، بدلا من أن نكون جزيرة منفصلة عن العالم، وخاصة بعد أن قارب موضوع الترشيحات والإعارات على زوال، لأن دول الخليج أصبحت تطلب مهارات معينة، خاصة أن السوق أمامهم واسع لاختيار ما يريدونه.

بناء على ذلك.. متى سيكون لدينا معلم مؤهل بشكل كامل؟

لو سرنا وفق خطتنا الزمنية يمكن أن يكون لدينا معلم بالمهارات المطلوبة في يونيو عام 2020، ولو صرنا وفق الخطة البديلة سنحقق ذلك في 2022.

تحدثت من قبل عن رؤيتك لجعل المدرسة مشروع متكامل.. كيف يمكن تحقيق ذلك؟

حتى نصل لمشروع المدرسة الداعمة وذات الاستمرارية الكاملة، لابد وأن يكون لدينا آليات للتنفيذ، ومن ضمنها وضع حلول لنظام الحساب الموحد والتعيينات والمشتريات والعهد والحوافز وبيانات الطلاب وإدارة المخزن، لأنه لا يمكن تنفيذ ذلك بعد أن أصبحت المدارسة خاوية وبخاصة بعد عام 2006، لأن قبل ذلك كان مدير المدرسة ومجلس الأمناء مسؤولين عن صرف الأموال المخصصة لمدرستهم، وكان لديهم حساب في بنك مصر أو الأهلي وكان لديهم موازنة، ولكن بعد الحساب الموحد بدأت الأمور تختل، وأصبح لدينا مشكلة في المركزية واللامركزية.

لذلك يجب البدء من المدرسة لأنها الأساس، بجعلها وحدة متكاملة مثلما يحدث في انكلترا حيث أصبحت المدارس الحكومية تنافس الخاصة، وهذا ما كانت عليه المدارس بمصر، حيث كان الالتحاق بالمدارس الخاصة عيباً، ولكن الآن أصبح نوعا من «الوجاهة» بسبب الخلل الذي حدث بالمنظومة، ولذلك يعمل الوزير على إصلاح المنظومة برفع معدل الرضا الوظيفي.

والوزارة تخطط الآن لتسفير وفود من المعلمين ومديري المدارس للخارج لفترة من 3 أيام لأسبوع، للإطلاع على النظام والتي تعمل به المدارس في انكلترا أو ألمانيا، وأعتقد أن ذلك سينعكس ايجابياً على الطلاب.

هذا ينقلنا للحديث عن التنمية المهنية للمعلمين.. ما خطتك لتطويرها؟

نضع خطة بمعايير دولية للارتفاع بمستوى المعلمين مهنيا، الى جانب استرجاع مكانة مصر في التأثير بالدول التي لم تعد تطلب معلمين منها، وهذا يتطلب استرجاع الثقة في مستوى معلمينا ومهاراتهم، لأن هذه الدول تعانى من مشكلات كثيرة جدا مثل الإرهاب.

ونضع في اعتبارنا أن الخليج الآن تغير عما كان عليه من 10 سنوات، فمثلا دبي يعيش بها حوالي 260 جنسية، ومن ثم أصبح المعلم رمزاً لابد وأن يعلم طلابه الحب والتسامح والقدرة على حل المشكلات.

عاد 300 معلم من الكويت فما وضعهم؟

من كانوا يعملون بالتربية والتعليم يمكنهم العودة إلى عملهم، أما الآخرون فيمكنهم التقديم للمسابقات القادمة.

وكيف يمكن توفيق أوضاع المعلمين بالكويت؟

نحن نعمل في حكومة متكاملة وتوفيق أوضاع المعلمين بالخارج من اختصاصات وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وما تقوم به الوزارة هو العمل على تنمية المعلمين المصريين مهنيا ليناسبوا السوق الدولي، لأن دول الخليج على سبيل المثال أصبح السوق أمامهم كبير ومفتوح تختار الأكفأ وهذا ما نسعى إليه.

رواتب المعلمين أحد أهم مطالبهم.. فهل يوجد وعود بزيادتها قريبا؟

نحن لا نقدم وعوداً.. لأننا نعمل على تنفيذ ما يطمح له المعلمون لتحسين أوضاعهم، أما عن زيادة الرواتب فالجهاز المركزي للمحاسبات هو المفوض للإعلان عن أي زيادة في رواتبهم.

ما أهم المشكلات التي سيعالجها قانون التعليم الجديد؟

قانون التعليم لم يتم تغييره منذ سنة 1981، وكل الوزارات السابقة لم تسع لتغييره بل اكتفت بوضع باب لشؤون المعلمين في عامي 2007 و2012، وهذا القانون يعالج المشكلات الموجودة، فمثلاً منح المديرية أو الإدارة صلاحية إجراء مسابقات التعيين لم تكن موجودة في مصر، وهناك معلمون تم تعيينهم في السبعينيات وحقهم مهدر، وكذلك الأخصائيون فضلاً عن 250 ألفاً من الحاصلين على دبلوم المعلمين لديهم مشاكل ويسعى القانون الجديد لحل كل ذلك.

تحدثت عن رغبتك في رفع معدل الرضا الوظيفي.. فهل يتم تحسين أوضاع المعلمين في سبيل ذلك؟

لا يجوز اختزال موضوع تحسين أحوال المعلمين في الماديات، لأننا نتحدث عن ارتفاع معدل الرضا الوظيفي، الذي تم عمل برتوكولات تعاون مع جهات عديدة مثل «visa» لتوفير المنتجات والسلع والخدمات للمعلمين بشكل مدعم، ويجري تنفيذها ولكنها تحتاج لفترة زمنية لأن العلاقات التجارية تتطلب تعاقد الشركة أو البنك مع المنافذ والمحلات وغيرها.

والوزارة تحاول الاستفادة من إمكاناتها لتوفير خدمات لمعلميها ومصادر للحصول على أموال وبالفعل نجحنا في توفير أشياء كثيرة، وهذا ليس دور الوزارة، ولكننا نعمل ذلك لنقول للناس أننا معهم ولسنا ضدهم.

ما آخر تطورات ملف تدريب المعلمين؟

يوجد تدريبات للمعلمين الآن على مناهج الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي والثاني الثانوي والصف الثالث الإعدادي، ونحاول تحقيق أكبر استفادة منها وفق خطة التطوير حتى لا تكون حبراً على ورق، ومعظم هذه التدريبات ممولة من جهات أجنبية وجمعيات، لذلك نقوم بعمل خريطة التدريبات، بداية التدريب ونهايته والمشاركين وجهات التدريب.

وتم إعداد برنامج قومي لتأهيل المعلمين بالمدارس الرسمية لغات وخاصة معلمي اللغة الإنكليزية، بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، وبالفعل بدأ 30 ألف معلم التدريب، لذلك عندما نقول إن تأهيل معلم اللغة الإنكليزية يكلفنا 100 ألف جنيه فإننا لا ندعي ومع ذلك فإننا لا ندفع أموالاً بل يتم ذلك من خلال بروتوكولات التعاون والمنح، ولذلك نسعى لتعيين المؤهلين.

