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رئيسة وزراء بريطانيا تقدم استقالتها اليوم


كشف تقرير اخباري بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تستعد للاستقالة من منصبها اليوم ووفقا لصحيفة «التايمز» البريطانية فانه من المتوقع أن تعلن ماي الاستقالة من منصبها بعد تمرد حكومتها اعتراضا على خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وذكرت الصحيفة أن ماي تصدت لمحاولة لاجبارها على ترك منصبها ليل الأربعاء الخميس وأصرت على أن تواصل حملتها الخاصة بالانتخابات الأوروبية.ولفتت الى أن حلفاءها يعتقدون بأنها ستعلن استقالتها بعد اجتماع بالسير غراهام برادي رئيس لجنة 1922 صاحبة النفوذ القوي بحزبها (المحافظين).


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