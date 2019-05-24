عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن غالبية كبيرة من الناخبين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب لا يستحق ولاية ثانية.ونقلت صحيفة «ذا هيل» عن استطلاع نشرته جامعة مونماوث بولاية نيوجيرسي أن 37% فقط من الناخبين يعتقدون أنه يتعين اعادة انتخاب ترامب مقابل 60% قالوا انهم يعتقدون أن الوقت حان لأن يكون هناك شخص آخر في البيت الأبيض. وهذه هي أعلى نسبة من الناخبين تتطلع للتغيير منذ أن بدأت الجامعة طرح هذا السؤال في نوفمبر. وتأتي البيانات قبل أسابيع من الاطلاق الرسمي المتوقع لحملة ترامب لاعادة انتخابه لولاية ثانية. ووفقا للاستطلاع فان شعبية ترامب بلغت 40%،وهو أدنى مستوى لشعبيته على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية والتي تراوحت بين 40 و44%. ولا تزال شعبية الرئيس مرتفعة بين الجمهوريين حيث تصل الى 86%. وأظهر الاستطلاع تشاؤما عميقا بشأن الاتجاه الذي تسير فيه البلاد حيث رأى 29% فقط أن الولايات المتحدة على المسار الصحيح، مقابل 63% يرون أنها تسير في الاتجاه الخطأ.

الى ذلك ثار غضب الرئيس الأميركي بسبب التحقيقات المستمرة في علاقات حملته الانتخابية المفترضة مع روسيا، فيما اتهمته رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي بـ«اخفاء» معلومات في تحقيق مولر وهو ما يمكن أن يعتبر تصرفا يستدعي عزله.

وانهى ترامب الغاضب اجتماعا في البيت الأبيض مع بيلوسي وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعيد بدئه معلنا أنه لايستطيع التعامل معهما حول السياسات في البلاد الا بعد أن يتم اغلاق «التحقيقات الزائفة» وتعتبر هذه المواجهة تصعيدا دراماتيكيا في الحرب الكلامية بين ترامب ومعارضيه في الكونغرس الذين يرغبون في محاسبته على ما يصفونه بالأخطاء الرئاسية ويبدو أن غضب ترامب كان سببه بيلوسي التي أعلنت عقب اجتماع طارئ مع النواب «نعتقد أن رئيس الولايات المتحدة متورط في عملية اخفاء» معلومات. ورد ترامب في مؤتمر صحافي تم ترتيبه على عجل في حديقة الورود «أنا لا اقوم بعمليات اخفاء.. هذه هي الخلاصة: لم يحدث تواطؤ ولم تحدث عرقلة». وقال «لذلك انهوا هذه التحقيقات الزائفة» محذرا من أن عدم القيام بذلك قد يتسبب في جمود بشأن قضايا مثل اصلاح البنية التحتية للبلاد التي كان يأمل الجانبان في التوصل الى اختراق بشأنها. وروت بيلوسي مع شومر ما حدث في الاجتماع الذي لم يتم. وقالت بيلوسي ان ترامب «دخل الى الغرفة. والكلام الذي قاله - لا استطيع حتى وصفه». وفي تلميح الى أن ترامب افتعل الخلاف لتجنب الالتزام بتفاصيل مشروع قانون مكلف للغاية للبنى التحتية، قالت «لقد تفادى الموضوع ولا أدري لماذا فعل ذلك» وأضافت «أصلي من أجل رئيس الولايات المتحدة». أما شومر فقد وصف الانهاء الدراماتيكي للاجتماع بأنه «حجة معدة مسبقا» وقال «ما حدث في البيت الأبيض صادم للغاية». وبعد عامين من التحقيق قال مولر انه لا يوجد دليل على التواطؤ رغم أن العلاقات بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وموسكو تثير الاستغراب الا أن مولر قال انه لا يستطيع استبعاد عرقلة ترامب للتحقيق وترك لوزير العدل بيل بار اعلان عدم حصول عرقلة. وأثار قرار الديموقراطيين متابعة القضايا غير الحاسمة في التحقيق ومناقشتهم امكانية اطلاق اجراءات اقالة الرئيس، غضب ترامب. وكتب على تويتر «مضايقات للرئاسة» في تصعيد لهجماته على تلك التحقيقات. وعقب مغادرتها البيت الأبيض قالت بيلوسي ان ترامب ربما ارتكب مخالفات «يمكن أن تؤدي الى عزله» من خلال تجاهل مذكرات الاحضار التي أصدرها الكونغرس على خلفية تحقيق مولر، مشبّهة ذلك بعملية التستر التي أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون. وصرح عضو الكونغرس الديموقراطي بيتر ويلش لشبكة «سي ان ان» ان ترامب «يحاول أن يقود الكونغرس الى بدء اجراءات عزله».

