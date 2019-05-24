عربيات ودوليات

أعلن مسؤول تركي أنّ بلاده توقفت بالكامل منذ مطلع مايو الجاري عن استيراد النفط الإيراني التزاماً منها بالعقوبات الأميركية حتى وإن كانت لا توافق عليها. وعلى هامش زيارة نائب وزير الخارجية التركي ياوز سليم كيران إلى واشنطن، قال مسؤول في الوفد التركي طالباً عدم نشر اسمه «بصفتنا حليفاً استراتيجياً» للولايات المتحدة «فإنّنا نحترم العقوبات». وكانت الولايات المتحدة منحت ثماني دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا إعفاءات من الالتزام بـ»العقوبات المفروضة على إيران»، وذلك لمدة ستة أشهر انقضت في 2 مايو. وكانت تركيا أعلنت أنّها ستوقف استيراد النفط من إيران على الرّغم من معارضتها للعقوبات الأميركية التي فرضها ترامب بعد انسحابه بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى.

