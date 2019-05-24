عربيات ودوليات

طهران الوكالات: اعلن المرشد الايراني الأعلى آية الله على خامنئي في تعليقات نشرها موقعه الرسمي على الانترنت أن «الشباب الايراني سيشهد زوال اسرائيل والحضارة الأميركية».

وقال خامنئي في اجتماع مع الطلبة الجامعيين وممثلي اللجان الطلابية «فلتثقوا أيها الشباب بأنكم ستشهدون زوال أعداء البشرية أي الحضارة الأمريكية المنحطّة وزوال اسرائيل».

وعن القول بأن اقرار الاتفاق النووي يعود اليه أوضح خامنئي «من الواضح في تلك الرسالة التي وجهتها للمسؤولين بشأن الاتفاق النووي شروط الموافقة عليه لقد ذكرت في تلك الرسالة شروطاً للموافقة على الاتفاق النووي» وتابع «لم أكن أعتقد كثيرا بالاتفاق النووي بتلك الصورة التي تحقّق بها وقد قلنا مرارا هذا الأمر للسيد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية المحترم ووجهنا لهم عدّة ملاحظات بهذا الشأن».

على صعيد اخر أكد وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أن الايرانيين جاهزون للتفاوض حول سياستهم الخارجية لكن ليس وهم تحت الضغط، في ظل الظروف الحالية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الايرانية «ايسنا»، شبه الرسمية، تصريحات بن علوي حول زيارته الى ايران «الجميع يعلم أنه اذا أصبح الوضع الحالي أسوأ، فان العالم سيتضرر أيضا ولا يمكن توقع أبعاد نتائج التصعيد، وأنا قلق من الأغلاط العادية التي من الممكن أن تقع، وأخشى من خطأ قد يجر المنطقة كلها الى النار». وأضاف بن علوي «الايرانيون جاهزون للتفاوض حول سياستهم الخارجية، لكن ليس وهم تحت الضغط والظروف الحالية، ونحن قلقون جدا من التوتر الحالي في المنطقة ونعتقد أنه بمساعدة الآخرين نستطيع احتواء التوتر الحاصل» مشددا على أن العقوبات الأمريكية على الجمهورية الاسلامية ليس لها سبب أو منطق».

وتابع وزير الخارجية العماني «في الوقت نفسه نعتقد أن الطرفين (الأمريكي والايراني) وأن اصدقاءهم متفهمون أن التوتر الحالي يمكن أن يؤدي الى كارثة، من الممكن أن ينتهي باتفاق». وأكد أن ايران وأميركا لديهم القدرة العسكرية لمنع الوضع الحالي، واستطاعوا على مدى الأربعين عاماً الأخيرة ضبط الوضع الأمني في المنطقة.

من جهة ثانية أعلنت ايران أنها أبلغت جميع المسؤولين الأجانب الذين زاروها سرا وعلانية، بأنها لن تدخل في أي مفاوضات مع واشنطن. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الايراني كيوان خسروي «لقد ازدادت زيارات المسؤولين من دول مختلفة الى ايران، وبينهم ممثلون عن الولايات المتحدة بشكل رئيسي.. بعض هذه الزيارات علنية وبعضها سرية».

وأضاف «بناء على مبادئ الجمهورية الاسلامية ومن دون أي استثناء، أبلغنا جميع المسؤولين الذين زاروا ايران سرا وعلانية رسالة قوة ومنطق ومقاومة وصمود الشعب الايراني». وتابع «قلنا بصراحة اننا سنواصل هذا الطريق، ولن تكون هناك مفاوضات مع واشنطن طالما لم تغير سلوكها وتؤمن حقوق ايران».

