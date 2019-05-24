عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: كشف مسؤولان أميركيان أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدرس طلبا من الجيش لارسال نحو خمسة آلاف جندي اضافي الى الشرق الأوسط، وسط تزايد التوتر مع ايران. وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما ان القيادة المركزية الأميركية هي التي قدمت الطلب، لكنهما أضافا أنه ليس من الواضح ما اذا كانت «البنتاغون» ستوافق عليه.

وقال أحد المسؤولين ان طبيعة القوات المطلوبة ستكون دفاعية.

من جهتها نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين أميركيين قولهم أنه يتوقع أن تقدم «البنتاغون» خططها الى البيت الأبيض لارسال ما يصل الى عشرة آلاف جندي اضافي الى منطقة الشرق الأوسط في خطوة من شأنها تعزيز الدفاعات ضد التهديدات الايرانية المحتملة، وأضاف المسؤولون انه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. كما أوضحوا أن هذه الخطوة لا تأتي ردا على أي تهديد جديد من ايران، وانما ترمي الى تعزيز الأمن في المنطقة.

بدروها أفادت شبكة «سي ان ان» الأميركية باطلاع مسؤولين رفيعي المستوى من الأمن القومي الأميركي البنتاغون على خطة لارسال آلاف الجنود الاضافيين الى الشرق الأوسط، وذلك في اطار ردع ايران في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران، وفقا لـ3 مسؤولين أميركيين مطلعين على القضية.وأكد المسؤولون الأميركيون أن واشنطن قد ترسل القوات المذكورة على دفعات، لمواصلة ردع طهران مع تعزيز التواجد العسكري في المنطقة حال اقتراب ضربة عسكرية. وستشمل القوات التي ستطرح قضية ارسالها الى المنطقة، صواريخ باليستية ومنظومات دفاعية وصواريخ «توماهوك» على غواصات وسفن، بالاضافة الى القدرات العسكرية الأرضية من أجل ضرب أهداف بعيدة المدى، ولم يتم تحديد بعد هذه الأسلحة. في المقابل قال حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الايراني حسن روحاني في رسالة على «تويتر» الى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ان الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة استفزاز متعمد. وأضاف آشنا بالانكليزية «لايمكن أيها الوزير بومبيو أن تأتي بالسفن الحربية الى منطقتنا وتسمي هذا ردعا.. هذا يسمى استفزازا.. هذا يجبر ايران على اظهار ردعها الخاص، الذي تسميه أنت استفزازا.. هل ترى الدائرة؟» كما نقلت وكالة «فارس» عن قائد في الحرس الثوري قوله ان الحرس والجيش الايراني يسيطران سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز.ونسبت الوكالة الى علي فدوي قوله «كل شيء في شمال مضيق هرمز تحت سيطرتنا»، مضيفا أن «(تحركات) السفن الحربية الأميركية في المنطقة تحت السيطرة الكاملة للجيش الايراني والحرس الثوري».

وقال قائد البحرية الايرانية العميد حسين خانزادي، امس ان حاملة الطائرات الأميركية، أبراهام لنكولن، قد ابتعدت عن سواحل ايران لمسافة غير مسبوقة. وأرجع خانزادي ذلك الى خشيتها من الصواريخ الايرانية فيما تتصاعد المخاوف من نشوب حرب بين البلدين. ونقلت وكالة أنباء الطلب الايرانية «ايسنا» عن خانزادي قوله «حاملة الطائرات الأميركية تقف اليوم على بعد 700 كيلومتر بعيدا عن حدود الجمهورية الاسلامية، وهذا الأمر لم يحدث في التاريخ من قبل».

