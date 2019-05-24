عربيات ودوليات

الرياض الوكالات: بعثت المملكة العربية السعودية برسالة الى مجلس الأمن تفند فيها تصرفات ايران في المنطقة، وتطالب «بلجم سلوكها المدمر». وأشارت الرسالة الى «تصرفات ايران وسلوكها المتهور المتمثل في جر المنطقة الى وضع خطير». كما أكدت «استمرار النظام الايراني في دعم أجنحته العميلة في المنطقة، وتعديه على السلام والأمن الدوليين، وعلى استقرار وامدادات أسواق النفط في العالم». وناشدت السعودية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته من خلال اتخاذ موقف ثابت ضد النظام الايراني. وشددت على أنها ستتخذ جميع الاجراءات الضرورية لمنع نشوب الحرب. وتتهم السعودية ايران بزعزعة استقرار عدة دول عربية، لا سيما اليمن، عبر دعم ميليشيات الحوثي، ومدها بالأسلحة، والصواريخ الباليستية وطائرات الدرون التي وجهت مراراً نحو المملكة، وكان آخرها قبل يومين، حيث تصدت الدفاعات السعودية الجوية لطائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق محافظة نجران.