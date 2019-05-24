عربيات ودوليات

دبي CNN: نشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأميركية مقطع فيديو يظهر أحد منظومات الدفاع التي تفاخرت ايران بصنعها محليا ضمن الحملة الدعائية التي تقوم بها لصناعاتها العسكرية الداخلية لافتة الى أن هذه المنظومة تعود لحقبة الستينيات. وقال الفريق في مقطع الفيديو «أعلن النظام الايراني أنه تمكن من صناعة منظومة دفاعية محلية الصنع لاستهداف الصواريخ والطائرات المسيرة.

وبنظرة فاحصة يتضح أن تلك ليست الا منظومة «سكاري غارد Sky Guard» التي تنتجها شركة «اورليكون Oerlikon» النمساوية، وأن تلك التقنية تعود الى حقبة الستينيات!».