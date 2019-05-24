الناس

برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي أ. د. حامد كميخ العازمي، احتفل المعهد العالي للفنون للمسرحية بتخريج دفعة العام 2018/ 2019 بالأقسام الأربعة (تمثيل واخراج - نقد وأدب - ديكور - تلفزيون) حيث أناب العازمي الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية لمياء الملحم.

وألقت الملحم كلمة بهذه المناسبة، هنأت خلالها الحضور بالشهر الفضيل، وباركت للطلبة التفوق والنجاح، ونصحتهم بالاجتهاد مستقبلا من أجلهم ومن أجل مجتمعهم ووطنهم.

وأثنت الوكيلة الملحم على جهود ادارة المعهد العالي للفنون المسرحية، ووعدت المعهد بصفتها الادارية والمالية الجديدة، بمزيد من الاهتمام والرعاية، من قبل وزارة التعليم العالي، والمسؤولين فيها. ثم ألقى عميد المعهد د. علي العنزي كلمة قال فيها: «يحتفل المعهد العالي للفنون للمسرحية»، بتخريج أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ونشكر باسمكم جميعا معالي وزير التعليم العالي أ. د. حامد العازمي، والسيد وكيل الوزارة أ. د. صبيح المخيزيم، والسيدة الوكيل المساعد أ. لمياء الملحم، والوزير السابق د. بدر العيسى، والوكيل المساعد أ. عادل المسعد، على تشريفهم الحضور.

وأضاف العنزي: «في الوقت الذي يزف المعهد فلذات اكباده وأكبادكم، فانه ينظر الى المستقبل باستبشار وبخير»، داعيا الطلبة «لأن يشاركوا بقوة وتصميم في معترك الحياة، بعد أن تسلحوا بسلاح العلم والثقافة.

ومضى يقول: «وقبل أن أوجه كلمتي الى أبنائنا الطلبة، أود أن أستعرض معكم البيئة الصحية التي عاشها هؤلاء الطلبة على المستوى الفني والثقافي خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرا الى أنه وبثقة مطلقة بالله، وبدعم كامل من القائمين على وزارة التعليم العالي، وبتعاون مستمر من قبل العديد من كوادر المعهد المخلصة من أساتذة، اداريين وطلبة، استطعنا بحمد الله وشكره انجاز وانتاج وتقديم العديد من الأعمال الفنية خلال العام الدراسي 2018/ 2019، مثل مسرحية مسك عن سيرة الأديب الراحل اسماعيل فهد اسماعيل، والتي تم عرضها مرة أخرى لأول مرة بالتعاون مع مركز جابر الثقافي، وهناك أوبريت كويت الخير بالتعاون مع وزارة النفط، وهناك مسرحية راوية الأفلام التي شاركت ضمن مهرجان الشباب، ولا أنسى الحدث الأهم مسرحية الصقر عن سيرة المخرج الراحل صقر الرشود، على مسرح المعهد. ومضى العنزي يقول: «لا أنسى اهتمام المعهد بمشاركات الطلبة داخل وخارج الكويت ومنها، فوز الطالبة قمر خاجة والطالب زيد الملا بالمركز الأول والثالث في المعرض الفني المشترك لمؤسسات التعليم العالي، ومشاركة الطالب بدر الأستاذ في ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي ضمن فعاليات أيام الشارقة المسرحية الدورة 29»، قائلا: «هي انجازات قد يراها البعض بسيطة، لكنها خطواتنا الأولى، للوصول الى طموحاتنا الكبرى، التي نتمناها لمعهدنا العريق».

