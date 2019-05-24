دوليه

يسعى برشلونة إلى تحقيق الثنائية غدا السبت عندما يلتقي فالنسيا في نهائي كأس ملك اسبانيا على ملعب ريال بيتيس في مدينة اشبيلية. وكان برشلونة توج بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي لكنه مني بخيبة أمل كبيرة بخروجه من الباب الضيق من دوري ابطال اوروبا بسقوطه المدوي في اياب نصف النهائي 0-4 أمام ليفربول على الرغم من انتصاره في كامب نو 3-0 ذهاباً وهي المباراة التي انعكست سلبيا على جماهير الفريق الكاتالوني التي باتت تشعر بأن فريقها قدم موسماً مخيباً حتى في حال تحقيق لقب الكأس غداً.

من جانبه يطمح فالنسيا إلى استغلال تراجع معنويات لاعبي برشلونة وخطف البطولة من أمام كبير اسبانيا الذي يعتبر المرشح الابرز للتويج باللقب.

من جانبه، أكد المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني فيسينتي دل بوسكي أن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا يحتمل كل التوقعات، كما أعرب عن أمله بأن تكون هذه المباراة بمثابة «دعاية جيدة» لكرة القدم.

وقال دل بوسكي في تصريحات صحافية أول من امس: «فالنسيا يصل إلى المباراة متمتعا بحيوية كبيرة، فيما يصل برشلونة إليها وهو يعاني من الصدمة بسبب خروجه من منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، أرى نهائي يحتمل كل التوقعات، ليس لدي توقعات، ما أطلبه هو أن تكون المباراة دعاية جيدة لكرة القدم».ورغم أنه كان مدربا سابقا لريال مدريد، اعترف دل بوسكي بهيمنة برشلونة على بطولة الدوري الإسباني «الليغا»، وأضاف قائلا: «بالطبع كان الأفضل ولقد برهن على ذلك بالكرة التي يقدمها وبانتصاراته، كان موسم الدوري غريبا لأن ريال مدريد كان بعيدا، كان هناك مفاجآت مثل خيتافي وايبار».

