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إشبيلية يعلن رحيل كاباروس


أعلن نادي إشبيلية الإسباني أول من امس رحيل مدربه يواكين كاباروس اعتبارا من الموسم المقبل.ولم يوضح النادي أسباب رحيل المدير الفني، ولكنه ذكر أن كاباروس (64عاما) سيتولى مستقبلا «دورا مهما في الإدارة الرياضية للنادي».
وكان كاباروس أعلن في أبريل الماضي إصابته بسرطان الدم (لوكيميا) وأكد في الوقت نفسه اعتزامه الاستمرار في تدريب إشبيلية.وبحسب بيان النادي، من المنتظر الإعلان عن خليفة كاباروس خلال الأيام المقبلة. وكان كاباروس تولى تدريب إشبيلية في الفترة بين عام 2000 و 2005 ثم تنقل بين عدة أندية إلى أن عاد إلى إشبيلية مرة أخرى في مارس 2019، واحتل الفريق هذا الموسم المركز السادس في جدول الدوري الإسباني.


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