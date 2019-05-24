دوليه

أكد الإيطالي ماوريتسيو ساري أول من أمس أنه سيبحث مع إدارة فريقه تشلسي الإنكليزي في مستقبله على رأس الإدارة الفنية، وذلك بعد خوض نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم أواخر الشهر الحالي.

وفي الموسم الأول مع المدرب السابق لنابولي، تمكن تشلسي من الحلول ثالثا في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، وهو مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. كما سيكون أمام فرصة التتويج بلقب قاري عندما يخوض نهائي المسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية بمواجهة غريمه اللندني أرسنال في 29 مايو في باكو.وقوبل ساري، لاسيما أسلوب اللعب الذي اعتمده مع الفريق الأزرق، بآراء متفاوتة في أوساط المشجعين. كما بات محط تقارير صحافية تلمح الى إمكان عودته الى إيطاليا، لاسيما في ظل شغور منصب المدرب في فريقي يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، وروما.

وقال ساري اليوم «سأتحدث الى (إدارة) النادي لأنني أرغب في معرفة ما اذا كانت مسرورة مني أم لا»، مذكرا يتبقى عامان في عقده الحالي.وتحدثت تقارير إيطالية اول من أمس عن احتمال عودة ساري الى بلاده لتولي الإشراف على يوفنتوس بدلا من ماسيميليانو أليغري الذي أعلن الأسبوع الماضي رحيله عن الفريق بعد خمسة مواسم على رأس إدارته الفنية.

وشدد ساري على رفضه الربط بين مستقبله ونتيجة نهائي الدوري الأوروبي، مؤكدا أنه «اذا كان الأمر كذلك، أريد الرحيل من الآن عشرة أشهر من العمل، وبعدها يتقرر كل شيء بنتيجة 90 دقيقة... هذا الأمر لن يكون سويا. إما أن تكونوا سعداء بما أقوم به أو غير سعداء»، في إشارة مسؤولي تشلسي المملوك من الروسي رومان أبراموفيتش.

