دوليه

غاب لاعب الوسط طوني كروس والحارس مارك-أندريه تير شتيغن عن تشكيلة منتخب ألمانيا استدعاها المدرب يواكيم لوف لخوض تصفيات كأس أوروبا 2020 الشهر المقبل.وأصيب حارس برشلونة الإسباني بركبته فيما عانى لاعب وسط ريال مدريد الإسباني إصابة عضلية.

وتحل ألمانيا في 8 يونيو على بيلاروسيا ثم تستضيف استونيا في ماينتس بعدها بثلاثة أيام.

وأشار الاتحاد الالماني ان الحارس مانويل نوير استدعي «في الوقت الحالي»، إذ يعاني حارس بايرن ميونيخ بطل الدوري منذ أسابيع من إصابة عضلية في ربلة ساقه وغاب عن آخر مباريات لفريقه في البوندسليغا. وقد يستعيد موقعه غدا في نهائي مسابقة الكأس ضد لايبزيغ.وخاضت المانيا مباراة واحدة في مجموعتها الثالثة فازت فيها على ارض هولندا 3-2.

و جاءت التشكيلة من 22 لاعبا، لحراسة المرمى مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، برند لينو (أرسنال الإنكليزي)، كيفن تراب (اينتراخت فرانكفورت).

الدفاع، ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، مارسيل هالستنبرغ ولوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، يوناش هكتور (كولن)، ثيلو كيهرر (باريس سان جرمان الفرنسي)، نيكو شولتس (هوفنهايم)، نيكلاس شتارك (هرتا برلين)، نيكلاس زوليه (بايرن ميونيخ)، يوناثان تاه (باير ليفركوزن).الوسط، يوليان براندت وكاي هافيرتس (باير ليفركوزن)، يوليان دراكسلر (باريس سان جرمان)، سيرج غنابري وليون غوريتسكا ويوشوا كيميش (بايرن يمونيخ)، وايلكاي غوندوغان ولوروا سانيه (مانشستر سيتي الإنكليزي)، وماركو رويس (بوروسيا دورتموند). الهجوم، تيمو فيرنر (لايبزيغ).

