دوليه

تراجع قائد منتخب غانا أساموا جيان عن اعتزاله الدولي بـ «طلب رئاسي»، قبل أسابيع من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.وقال المهاجم البالغ 33 عاما في بيان «الطلب الرئاسي لا يمكن رفضه... أخذت طلب فخامة نانا آدو دانكوا أكوفو-آدو في الاعتبار، وسأكون متاحا لمنتخب المدرب كواسي أبياه».تابع «أرغب بشدة مساعدة غانا لاحراز لقب كأس إفريقيا بعد غياب دام ثلاثين سنة».

وكان جيان أعلن الاثنين اعتزاله احتجاجا على عزم الجهاز الفني حرمانه من شارة القيادة. لكن رئيس البلاد اتصل به الثلاثاء حيث يتواجد في تركيا للاحتراف مع نادي قيصري سبور.ودافع جيان عن ألوان أودينيزي الإيطالي، رين الفرنسي، سندرلاند الإنكليزي، العين وشباب الأهلي دبي الامارتيين وشنغهاي سيبغ الصيني.

