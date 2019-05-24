loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

جيان يتراجع عن اعتزاله


تراجع قائد منتخب غانا أساموا جيان عن اعتزاله الدولي بـ «طلب رئاسي»، قبل أسابيع من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.وقال المهاجم البالغ 33 عاما في بيان «الطلب الرئاسي لا يمكن رفضه... أخذت طلب فخامة نانا آدو دانكوا أكوفو-آدو في الاعتبار، وسأكون متاحا لمنتخب المدرب كواسي أبياه».تابع «أرغب بشدة مساعدة غانا لاحراز لقب كأس إفريقيا بعد غياب دام ثلاثين سنة».
وكان جيان أعلن الاثنين اعتزاله احتجاجا على عزم الجهاز الفني حرمانه من شارة القيادة. لكن رئيس البلاد اتصل به الثلاثاء حيث يتواجد في تركيا للاحتراف مع نادي قيصري سبور.ودافع جيان عن ألوان أودينيزي الإيطالي، رين الفرنسي، سندرلاند الإنكليزي، العين وشباب الأهلي دبي الامارتيين وشنغهاي سيبغ الصيني.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة