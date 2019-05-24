دوليه

أعلن رودي غارسيا اول من أمس قراره الرحيل عن تدريب نادي مرسيليا الفرنسي بعد المرحلة الأخيرة من الموسم هذا الأسبوع، في أعقاب فشله في قيادة الفريق للمشاركة في المنافسات الأوروبية الموسم المقبل. وقال في مؤتمر صحافي الى جانب رئيس النادي جان-هنري إيرود «لقد قررت الرحيل. اقترحت هذا الحل على الرئيس الذي وافق عليه».وأضاف «اذا أنصت لشخصيتي وتصميمي، لكنت بقيت، لكن اذا أنصت للمنطق من الأفضل الإعلان عن ذلك (الرحيل) الآن».وتولى غارسيا (55 عاما) تدريب الفريق الجنوبي في أكتوبر 2016، بهدف إعادته الى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فترة من انتقال ملكيته الى الثري الأميركي فرانك ماكورت. وفي أكتوبر الماضي، مدد غارسيا عقده حتى عام 2021، لكنه سيغادر ملعب فيلودروم قبل عامين من نهاية عقده، بعد فشله في إنهاء الموسم الحالي بين الثلاثة الأوائل في ترتيب الدوري الفرنسي.

