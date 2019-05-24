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أقامت جمعية الرياضيين الكويتية الغبقة الرمضانية في فندق جي دبليو ماريوت بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والسياسية والاعلامية والاجتماعية التي عبرت عن سعادتها بإقامة هذه الغبقة التي كان لها الاثر الايجابي في لم شمل عدد كبير من الرياضيين السابقين والتواصل فيما بينهم، متمنين استمرار مثل هذه الغبقات والتي تسهم في تبادل الأراء والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تطور الرياضة الكويتية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية نواف البغيلي: «أتقدم نيابة عن أعضاء مجلس إدارة جمعية الرياضيين الكويتية بأسمى آيات التبريكات بالشهر الفضيل الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الشعب الكويتي الكريم».

وأضاف البغيلي: «نرحب بجميع الحاضرين بمناسبة الغبقة الرمضانية الاولى لجمعية الرياضيين الكويتية بعد إشهارها لتكون بذلك أول جمعية تدافع وتحافظ عن حقوق اللاعبين في مختلف الانشطة الرياضية».

