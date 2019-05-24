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واصلت دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم نشر البهجة وتقديم وجبة كروية دسمة لجمهورها وعشاق كرة القدم عبر تحدي الأبطال الثالث الذي شهد توهج اسطورة ساحل العاج وتشلسي الانكليزي السابق ديدييه دروغبا، وثنائي الكرة المصرية الزمالك والأهلي السابقين حازم امام ووائل جمعة، ضمن منافسات اليوم السابع عشر وبحضور نائب وزير الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.

مشهد الإبداع والإمتاع في تحدي الأبطال الثالث اكتمل بتواجد النجم الليبي طارق التايب، كما شارك أيضا الاعلامي القطري محمد سعدون الكواري، برفقة نخبة من نجوم كرة الصالات.

تحدي الأبطال قدم خلاله دروغبا فاصلا من اللمسات الفنية، كما ظهر في قمة رشاقته وحيويته، ولم يتخل أيضا عن شغفه في تسجيل الأهداف، باعتباره أحد أهم المهاجمين في تاريخ تشلسي والكرة الأفريقية.

في المقابل، تكفل حازم والتايب بإمتاع الجماهير بمهارات ولمسات سحرية، كما شكل الاثنان ثنائيا متفاهما قدم المتعة طوال المباراة، بينما مارس وائل جمعه هوايته المفضلة في مراقبة دروغبا، كما كان يحدث خلال مباريات مصر وساحل العاج في نهائيات أمم أفريقيا. وانتهت المباراة بفوز فريق وائل وجمعه بسبعة اهداف مقابل ستة.

وضم فريق حازم امام ووائل جمعة (نجوم زين): الحارس عمار الحسيني، كايو، محمد صفري، يوسف السلمان، ناصر العلبان، طارق التايب، والمدرب علاء جعفر. وضم فريق دروغبا (نجوم الروضان) كل من : الحارس مهدي بوشهري، ساشا، صالح فاضل، حنتوش، سالم المكيمي، علي موسى، محمد سعدون الكواري، والمدرب حمزة العجمي.

وشهدت منافسات اليوم السابع عشر تغلب فريق ماي فاتورة على نادي الحسين بسداسية حملت توقيع كل من كوبا ورافينيا وحسن علي ووليد خالد (هاتريك).

وحسم الفريق الفائز بطاقة التأهل الاولى عبر المجموعة بينما حجز كويت ستيل مركز الوصافة.

في المباراة الأخرى تغلب فريق ريزلتيس فيتامين على الهدف بسبعة اهداف دون رد.

ويلتقي اليوم نادي حمادة مع زون سنت وكاريدج مع بنك بوبيان ومونديال هشام فولاذ مع هيلث بلانيت.

من جانب آخر، عبر نجم ساحل العاج ديديه دروغبا عن سعادته بالتواجد في الكويت مجددا بعدما زارها في 2008، مثمنا دعوته من قبل اللجنة المنظمة العليا لدورة الروضان التي طالما استقبلت ابرز نجوم كرة القدم على مستوى العالم.

من جهة أخرى، حقق فريق الفراعنة فوزا مثيرا على حساب نادي الشباب بهدفين من دون رد ضمن منافسات اليوم السابع عشر للنسخة التاسعة لدورة البراعم، فيما تمكن نادي الكويت من الفوز على دريم بهدف نظيف. وتشهد منافسات البراعم مباراتين اليوم فيلعب فريق اكاديمية النادي الاهلي مع نادي الكويت ب فيما يلاقي نجوم الكرة فريق علي فلاح.

