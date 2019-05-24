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اختتمت اول من أمس منافسات النسخة الـ26 من دورة شهداء القرين لكرة القدم بتتويج فريق الشهيد جاسم المطوع بطلا للمسابقة الرمضانية بعد فوزه على فريق الشهيد مبارك منصور 2-0 في المباراة النهائية التي حضرها الشيخ د. طلال الفهد رئيس اللجنة المنظمة والنائب الحميدي السبيعي راعي الدورة الذي بدوره اعرب عن سعادته لرعاية البطولة للعام الرابع علي التوالي، مؤكدا حرصه على التواجد في هذه المناسبة لتخليد ذكرى شهداء القرين والوطن.

فيما صرح الشيخ طلال بان الدورة انطلقت بنجاح منذ عام 1993 لتخليد ذكرى شهداء القرين الذين ضحوا بأنفسهم من اجل الدفاع عن الوطن وترابه الغالي وقال: «احرص على التواجد في هذه المناسبة من اجل الالتقاء بأسر الشهداء.. وانتهز الفرصة لأشكر اللجان العاملة على الجهود الواضحة من اجل انجاح الدورة».

