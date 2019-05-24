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دخلت دورة المرحوم شملان الحساوي لكرة الصالات في نسختها الـ24 أدوارها الحاسمة بعد الصراع المثير الذي شهدته مباريات الاول من امس التي ادارها الحكمان حسن المجمد ووليد الفرج، اذ نجح فريق الشمالي بقيادة عثمان الخلف في تحقيق فوز غالٍ على فريق الفجر بنتيجة 3-2. فيما تغلب فريق العنيد على هيلث بلانت 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وفي المباراة الثالثة تفوق فريق الجالية السورية على ديوانية الودعاني 4-3 .

واعرب رئيس اللجنة المنظمة عبد اللطيف الحساوي عن سعادته لارتفاع مستوى الاثارة والحماس التنافس في المباريات، في ظل رغبة الفرق في تحقيق الفوز ومواصلة الطريق نحو اللقب، مضيفا ان جميع الفرق تتسم بالقوة ومن الصعب التكهن بهوية البطل.

