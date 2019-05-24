محلية

وصلتني رسالة بالتلفون تعلن عن عدم موافقة الفيفا على زيادة عدد منتخبات كأس العالم بقطر في 2022 من 32 إلى 48 منتخبا... فسارعت بالدخول علي موقع الفيفا للتأكد من هذا الخبر الذي اثلج صدري وجعلني ارتاح من اننا لن نتبهدل في 2022 لو شاركت الكويت بالتنظيم كما كان مخططا لها من قبل رئيس الفيفا وبعض اصدقائه في الكويت ومختلف دول العالم... فكما تعلمون ان الهدف الاصلي لهذه الفكرة جاء لاجل زيادة ميزانية الفيفا؟ ولاسباب انتخابات الفيفا؟

المهم ما همني شخصيا في هذا الخبر هو الآتي:

ان بلدي الكويت لن يظهر بصورة سيئة أمام العالم وذلك برغبة من بعض الاشخاص الذين ليس لديهم اي قدرة على ادارة كرة القدم بالكويت على المشاركة في تنظيمها... فما بالك على مستوى العالم.

كما تعلمون بأن الايقاف الرياضي اثر سلبا على مستوى الكرة الكويتية خلال السنوات الثلاث الماضية والذي بالتأكيد اضعف مستوى لاعبينا ودورينا ومنتخبنا الاول فكيف سننظم وسنشارك في كأس العالم ونحن لا نملك الا لاعباً واحداً وحارس مرمى واحد مميزين فقط يمكنهم ان يلعبوا في مباريات كأس العالم مع كل التقدير للبقية.

حسبما قرأت في تقرير الفيفا واضح ان المشكلة الكبيرة هي لوجيستية خصوصا في الجماهير التي ستحضر للبطولة وعقود الشركات الراعية.... فنحن الى الان لا نملك شوارع تشرف ومازلنا نعاني من سوء الخدمات التي تقدم بالكويت! وكل يوم نشاهد قطر تفتتح بعضا من خدماتها وملاعبها لتنظيم هذه البطولة التي نحتاج اذا ما اردنا ان نشارك في تنظيمها ان نغير بعض القيادات التي تدير اللعبة خصوصا في الاتحاد الكويتي لكرة القدم وبعض المواقع الحكومية التي من مسؤولياتها ان تقدم الخدمات اللوجيستية.

انا شخصيا كنت متوقعاً ذلك وكنت خائفا ان يكون هناك ضغط على قطر لقبول رغبة الفيفا لزيادة المنتخبات علما بأن قطر قد ألغت بناء استادين لكرة القدم لمعرفتها بأن هذه المنشآت مكلفة وبعد انتهاء البطولة ستصبح متحفا؟ ( حسب علمي بأن بعض الملاعب الجديدة سيتم تخفيض مقاعدها بعد انتهاء البطولة..... ابحث عن جواب هذه المعلومة الاكيدة ؟

في الختام الحمد لله على انهاء هذا الموضوع من قبل اناس يفهمون ما هي متطلبات تنظيم مثل هذه البطولات... والله ستر علينا.... والله من وراء القصد.

