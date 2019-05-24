دوليه

أوقف الإسماعيلي انتصارات الأهلي في الدوري المصري بعدما تعادل معه بنتيجة 1-1 في اللقاء المؤجل من الجولة 18 للمسابقة وجمعهما اول من امس بستاد برج العرب.

وفقد الأهلي نقطتين ثمينتين في الصراع على اللقب مع الزمالك حيث وصل رصيده إلى 74 نقطة بينما يأتي الأبيض بالمركز الثالث برصيد 66 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة الفوز بها سيضعه في الصدارة بفارق نقطة عن الأحمر.

وأصبح الأهلي مطالبا بالفوز على المقاولون والزمالك في آخر مباراتين له هذا الموسم في الدوري من أجل الفوز بالبطولة وذلك في حالة فوز الزمالك بكل مؤجلاته.

أما الإسماعيلي فقد فقدم مباراة مميزة للغاية ورفع رصيده إلى 42 نقطا متقدما للمركز السابع في جدول الترتيب. وأنهى بيراميدز سلسلة التعادلات الأخيرة له في الدوري بالفوز على النجوم بثنائية نظيفة في مباراة الجولة الـ33.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة رقم 69 نقطة في المركز الثاني بعدما تعادل في 3 جولات متتالية وتجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة بالمركز الأخير.

