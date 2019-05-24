مال وأعمال

تجري لجنة استشارية في الحكومة وجهات معنية ومالية اخرى مناقشة مسودة قانون جديد يقضي بتقديم دعم كامل بنسبة 100 في المئة لجميع الخدمات التي تقدم للمواطنين فقط، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية. ومن جانبها كشفت مصادر لـ«النهار» ان مسودة القانون تهدف الى ان الخدمات المدعومة تشمل الرسوم الصحية والتعليمية والدعم في الكهرباء والماء، مشيرةً الى انه سيتم اصدار بطاقات مميكنة خاصة للمواطنين تتيح لهم الحصول على اسعار المحروقات (المنتجات البترولية) والطاقة والعديد من الخدمات المدعومة. واشارت المصادر، أن القانون يناقش حاليا باللجان البرلمانية، على الرغم من مطالب صندوق النقد الدولي وتوصية الحكومة بضرورة ضبط الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز، عن طريق خفض الدعم ورفع اسعار الخدمات العامة.

واوضحت ان الهدف من القانون ليس للضغط على الموازنة بل لرفع الأعباء المعيشية عن المواطنين وخاصة محدودي الدخل مع مضي برنامج الاصلاح الاقتصادي، دون خلل خاصة ان موازنة الدولة ما تزال تعاني من عجز مالي.

ولفتت المصادر الى ان اسعار النفط مرتفعة حالياً، ما يعني ان دعم اسعار المحروقات بشكل كامل سيزيد من فاتورة دعم هذا الباب في الموازنة، وبالتالي زيادة الأعباء المالية على الحكومة، خاصة وأن الكويت تستورد اكثر من 90 في المئة من حاجتها من البنزين والمحروقات سنوياً.

وألمحت المصادر إلى ان الدولة تعمل على تعزيز تنويع الاقتصاد باقرار التشريعات والقوانين بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، والسعي لجذب استثمارات اجنبية، وتقديم الدعم الكامل لقطاعات اخرى ذات اولوية كالصناعة، مؤكدة ان قوة اقتصاد البلاد وتحسن مستويات نموه وتنوعه، ستساعد على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين، وترفع عنهم الضغوط المعيشية. وتقدر قيمة الدعم في الميزانية الكويتية للعام المالي الحالي، الذي بدأ في ابريل الماضي، بنحو 13 مليار دولار، بزيادة 8.3 في المئة، عن العام المالي الماضي، الذي سجل 12 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد اصدرت عدة قرارات بين عامي 2016 و2017، تضمنت رفع اسعار المحروقات بجميع انواعها، ورفع اسعار الكهرباء والماء، فيما خصت الوافدين بقرارات اخرى تمثلت في رفع رسوم الخدمات الصحية بنسب تصل الى 500 في المئة.

