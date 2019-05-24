مال وأعمال

أنهت مؤشرات البورصة تداولاتها على تباين، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.46 و0.66 في المئة على الترتيب، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي عند الاغلاق 0.09 في المئة.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات تراجعاً بصدارة السلع الاستهلاكية بنسبة 3.29 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات قطاعي التأمين والعقار فقط، بواقع 1.39 في المئة للأول، و0.23 في المئة للثاني.

وجاء سهم «آن ديجيتال» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 8.62 في المئة، فيما تصدر سهم «رمــال» القائمة الخضراء بارتفاع قدره 10.04 في المئة.

وتقلصت سيولة البورصة 1.5 في المئة الى 24.71 مليون دينار مقابل 25.09 مليون دينار بالأمس، كما هبطت احجام التداول 1.7 في المئة الى 95.57 مليون سهم مقابل 97.17 مليون سهم.

وتصدر سهم «بنك الخليج» نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 23.88 مليون سهم بقيمة 7.2 ملايين دينار، مُرتفعاً 1 في المئة عند سعر 304 فلوس.

