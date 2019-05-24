مال وأعمال

أعلنت مجموعة «باناسونيك» اليابانية انها علقت كل تعاملاتها مع «هواوي» بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الشركة الصينية بسبب مخاوف امنية، في ضربة جديدة تتلقاها مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة.

وقال جو فلين المتحدث باسم «باناسونيك» لوكالة فرانس برس «لقد اوقفنا جميع المعاملات التجارية مع شركة هواوي ومجموعة شركاتها البالغ عددها 68 شركة والمشمولة بالحظر الحكومي الاميركي».

وأضاف «صدرت مذكرة داخلية للالتزام بهذه القاعدة التزاماً تاماً». وأوضح المتحدث ان تعاملات باناسونيك مع هواوي تشمل توفير «قطع الكترونية».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر الأسبوع الماضي منع صادرات المنتجات التكنولوجية الأميركية الى شركات تمثل «خطراً»، في استهداف لهواوي المتهمة من قبل واشنطن بالمساهمة في انشطة الصين للتجسس.

وفتحت هذه الحملة ضد هواوي جبهة جديدة في الهجوم المتعدد الجبهات الذي يقوده دونالد ترامب ضد الصين، في سياق حرب تجارية وتنافس تكنولوجي. وتعتبر واشنطن ان عملاق الاتصالات يهدد امنها القومي بسبب روابطه المتينة بالحكومة الصينية، وهي اتهامات ترفضها المجموعة.

ودفع قرار ترامب بالعديد من شركات الاتصالات ومشغلي الهاتف المحمول في كل من اليابان وبريطانيا الى تعليق التعاملات مع العملاق الصيني.

