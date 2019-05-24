مال وأعمال

يتشبث الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموقفه الرافض للكشف عن اقراراته الضريبية، لكن المشرعين في ولاية نيويورك صادقوا، على مشروع قانون قد يتيح الكشف عن هذه الاقرارات، خلافا لرغبة الرئيس.

والقانون الجديد، الذي من المتوقع ان يوقعه حاكم الولاية الديموقراطي اندرو كيومو، يمهد الطريق امام مسؤولي الضرائب في الولاية لتقديم بعض المستندات المتعلقة بترامب الى الكونغرس.

وبعد تصويت اولي في مجلس شيوخ ولاية نيويورك بداية الشهر، صادق اعضاء جمعية الولاية التي يسيطر عليها الديموقراطيون على مشروع القانون، وفق متحدثة باسم الجمعية. ويسمح القانون بتسليم الاقرارات الضريبية، سواء تلك المتعلقة بترامب او غيره من المسؤولين، الى لجان الكونغرس في حال كان هناك «مسوغ تشريعي محدد وشرعي».

وكيومو معارض شرس لترامب، لذا من شبه المؤكد انه سيضع توقيعه على القانون. ويقدم دافع الضرائب الأميركي بشكل عام اقرارين ضريبيين، الأول الى السلطات الضريبية الفيدرالية والثاني الى مسؤولي الولاية، كما يتعامل ايضا مع مسؤولين محليين لتسديد ضرائب الأملاك وضرائب بلدية اخرى.

وأي مستندات يسلمها مسؤولو الضرائب في نيويورك الى الكونغرس حول ترامب ستوفر لمحة اولى عن الوضع المالي للملياردير الذي اصبح رئيساً للولايات المتحدة.

وينتقد الديمقراطيون، منذ فترة طويلة، ترامب، لرفضه الافراج عن اقراراته الضريبية، كما جرت العادة مع الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية. ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، ادعى ترامب ان بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للمراجعة من قبل دائرة الايرادات الداخلية ولا يمكن اصدارها.

ويشتبه الديموقراطيون في استخدامه المحاسبة وغيرها من الثغرات لتجنب دفع الضرائب. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز انه بناء على تحليل لسجلات مصلحة الضرائب، فقد اعلن ترامب عن خسائر بلغت نحو 1.2 مليار دولار، بين عامي 1985 و1994. وهذا الشهر، رفضت وزارة الخزانة الأميركية تسليم الوثائق الى المشرعين، متحدية بذلك مذكرة استدعاء اصدرها الكونغرس بشأن البيانات.

ويؤكد القانون الذي تم اقراره في ولاية نيويورك ان المشرعين يريدون مساعدة الديموقراطيين في الكونغرس في معركتهم مع ترامب، اعتمد المشرعون في ولاية نيويورك قانونا آخر مناهضا لترامب، يهدف الى السماح للمدعين العامين في الولاية بمتابعة الذين حصلوا على عفو رئاسي، بمن فيهم من هم ضمن الدائرة الضيقة لترامب.

