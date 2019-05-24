مال وأعمال

كشف رئيس مجلس ادارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار انور جاسم الخرافي عن انخفاض العائد من الشركات الزميلة وتحديدا الشركة الكويتية الالمانية، والتي تعد استثمارا رئيسا للشركة، وبالرغم من تحقيق ارقام اعلى للمبيعات واستمرار العمل على تخفيض المصروفات. وقال خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة امس: إن تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدينار اثر سلبا على البيانات المالية المجمعة وعليه حققته الشركة ربحا صافيا قدره 1?4 مليون جينار مقابل 2?1 مليون دينار في 2017، وانخفص اجمالي الموجودات بنسبة 3?19 في المئة وانخفضت حقوق المساهمين بنسبة 2.77 بالمئة.

ولقد تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي في معظم اقتصادات العالم في عام 2018. واستمر معدل النمو الاقتصادي العالمي ثابتاً عند 3?1 في المئة في 2018، كما انخفضت معدلات البطالة في العديد من الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستويات تاريخية. ومن بين الاقتصادات النامية، نمت اقتصادات شرق وجنوب آسيا في مسار قوي نسبياً مرتفعاً بنسبة 5?6 في المئة في عام 2018. كما أثر الانخفاض الحاد في أسعار الوقود في 2014 و2015 على الأرصدة المالية وموازين المدفوعات ودفعها إلى مستويات تاريخية.

وقد أبقت البنوك المركزية أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية وحتى سلبية طوال عام 2018، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي رفع في الولايات المتحدة أسعار الفائدة للمرة الرابعة فقط منذ عام 2016 . ومنذ ذلك الحين أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف ارتفاع أسعار الفائدة للمرة الرابعة فقط منذ عام 2016. ومنذ ذلك الحين أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القصير.

وشهدت أسواق الأسهم، ولاسيما في الولايات المتحدة ارتفاعات مؤثرة خلال معظم العامين الماضيين، ولقد أدى تخفيف القيود والإصلاح الضريبي إلى إحداث تغيير هيكلي اقتصادي حقيقي، ومع ذلك جاء أسواق الأسهم البريطانية بعوائد منخفضة للمستثمرين الدوليين بسبب ضعف الجنيه الاسترليني.

ولقد ارتفع متوسط أسعار النفط بشكل عام في عام 2018، والتزمت الدول الأعضاء في منظمة أوبك بتخفيض مستويات الإنتاج المتفق عليها، وقد رافق ذلك الإعلان المفاجئ في مايو من جانب الولايات المتحدة بأنها ستعيد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. ما أعاد السوق النفطي إلى التوازن في وقت سابق لما كان متوقعاً واتخذ اتجاهاً تفاؤلياً، ومع ذلك لايزال السعر متقلباً وعرضة لتقلبات أعلى في 2019.

أما على الصعيد المحلي فلقد كان من المقدر أن يرتفع اجمالي الناتج المحلي إلى 2?9 في المئة في عام 2018. وبلغ معدل التضخم 0?36 في المئة فقط في 2018 منخفضاً عن مستوى 1?5 في المئة في 2017، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والإسكان، كما انخفض التضخم الأساسي إلى 1?9 في المئة من 3?3 في المئة في عام 2017. ولقد حقق سوق الكويت للأوراق المالية أداءً جيداً نسبياً في عام 2018، مدعوماً بجهود منظم سوق الأسهم لتطوير السوق وإدراجه في مؤشر FTSE للأسواق الناشئة. وعلى الرغم من انخفاض حجم التداول الشهري مقارنة بالسنورات السابقة. فإن عام 2018 قد شهد تدفقات رأسمالية صافية قياسية بقيمة 177 مليون دينار. وعلى الرغم من تقلب الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار النفط في نهاية عام 2018 والتي قد تؤثر سلباً على معنويات السوق، فسوف تكون المرحلة الثانية من الإدراج في مؤشر FTSE للأسواق الناشئة والترقية المحتملة من جانب MSCI والذي سيعلن عنه في يونيو 2019 عاملاً مساعداً في تحفيز الاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، اقترحت وزارة التجارة في ديسمبر تعديل الحد الحالي للملكية الأجنبية للبنوك المحلية البالغ 49 في المئة، ما قد يفتح الباب أمام البنوك الإقليمية والدولية لاتخاذ موطئ قدم في الكويت. وعلى صعيد سوق العقار المحلي فقد شهد ذلك القطاع انتعاشاً في عام 2018، بارتفاع أسعار البيع إلى أعلى مستوى خلال أربعة سنوات، كما أدى ارتفاع أسعار الشقق السكنية والتعديلات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة لخلق بيئة عمل جاذبة لهذا القطاع إلى معاودة الطلب على العقار السكني والتجاري.

وقد صادقت الجمعية العمومية للشركة على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واستقالة اعضاء مجلس الادارة وانتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة لثلاث سنوات قادمة.

