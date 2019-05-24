مال وأعمال

أكد رئيس مجلس ادارة شركة ايفا للفنادق والمنتجعات طلال جاسم البحر ان إعادة هيكلة تمويل المجموعة في بعض مجالات التطوير الرئيسة تؤكد اننا قادرون على مواجهة هذه التحديات على المدى المتوسط بشكل أفضل، مشددا على اننا نعمل حاليا على اعادة هيكلة قروضنا لاستيعاب بطء السوق، كما سيتم استكمال العقارات السكنية في كل من بلقيس في دبي وافتتاح «ذا8» في عام 2019 ما سيسهم في تحسن الاوضاع على المدى القريب . وقال البحر خلال الجمعية العمومية التي عقد امس انه على الرغم من استمرار حالة سوق العقار في دبي والجانح نحو البيع، شهد عام 2018 التقدم في مشاريعنا الرئيسة على جزيرة النخلة جميرا.

نمو في الأعمال

واشار البحر الى ان شركة ايفا للخدمات العقارية حققت نموا في أعمال في قطاع التعاملات مع الشركات B2B، لافتا الى انه على صعيد التعاملات مع الأفراد B2C، فقد شهد اختراقا كبيرا وتم اعادة صياغة العلامتين التجاريتين لتتناسب مع التوسع الحاصل في هذا الجانب. وذكر ان الشركة بدأت في جنوب افريقيا ب عمليات الحفر في مشروع زيمبالي ليكس، وسيتم البدء بتسليم الوحدات للملاك مع منتصف عام 2020. وكانت عمليات البيع خلال السنة المالية 2018 ثابتة، مع اهتمام أكبر بتطوير مشروعي اوشن كلوب زبمبالي وبوليفارد سويتس ، متوقعا أن يحقق مشروع زيمبالي ليكس نحاجا اكبر من نظيره، مشروع منتجع زيمبالي الساحلي.

إشغال جيد

وأضاف البحر ان ايرادات التشغيل الإجمالية في قطاع الضيافة في جنوب افريقيا تأثرت سلبيا على مدار عام 2018. وأدت العقبات الاقتصادية وكذلك عدم الاستقرار السياسي إلى هبوط كبير على عائدات الصناعة، وعلى الرغم من ذلك، حقق فيرمونت زيمبالي معدل إشغال جيد، والذي تحسن بنسبة 3 نقاط مئوية عن العام السابق، ما أدى إلى تحسن عام في الإيرادات لكل غرفة متاحة ، موضحا ان الارتفاع الكبير في عائدات المأكولات والمشروبات بسبب مركز فيرمونت للمؤتمرات الذي تم افتتاحه حديثًا ، والذي أدى الى تحسين إجمالي الربح التشغيلي مقارنة بعام 2017.

كما حققت مبيعات مشروع نادي زيمبالي للعطلات-بنظام المشاركة بالوقت- أداء استثنائيا خلال 2018 مع زيادة سنوية بنسبة 17 %. وأدى تجديد الوحدات الحالية والتغيرات في برنامج التبادل الدولي إلى زيادة الاهتمام بمنتج المشاركة بالوقت.

وحول البيانات المالية للشركة اوضح البحر ان الايرادات بلغت 57,056 مليون دينار مع اجمالي خسائر خاصة لمالكي الشركة الام بلغت 19,251 مليون دينار أي 31.65 فلسا للسهم الواحد ، كما انخفضت حقوق المساهمين لتبلغ 40,991 مليون دينار ، بينما ارتفع اجمالي الاصول بنسبة 20 % لتبلغ 344,748 مليون دينار مقارنة بـ286,390 مليون دينار في 2017. وقد صادقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الاعمال وفي مقدمتها عدم توزيع ارباح .

